李強約見經濟專家和企業家備關稅大戰　32歲B站百大UP主也是座上賓

▲大陸國務院總理李強。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

在美國加大對中國的「對等關稅」壓力下，大陸國務院總理李強昨（9）日下午召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。包括張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽等7人在會議上先後發言，也讓外界對於這7人的背景和來頭十分好奇。

▲智元機器人聯合創辦人之一的彭志輝（圖右）出席座談會。（圖／翻攝央視）

《新華社》報導，座談會上，大家認為，今（2025）年以來，我國經濟運行總體平穩、向新向好，發展新動能加快壯大。雖然外部環境變化帶來不少困難，但我國經濟優勢多、韌性強、潛能大，發展前景長期看好，「大家還就應對外部衝擊、推動經濟持續向好提出意見建議。」

作為代表發言的7人中，萬敏、鄭津、彭志輝、王鑽均為企業家代表，分別是中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長，廣西柳工集團有限公司董事長、自治區科協副主席，智元機器人聯合創始人兼首席技術官和福建縱騰網絡有限公司總裁。

張斌則是大陸社科院世界經濟與政治研究所副所長，李迅雷是中泰國際首席經濟學家，至於沈建光則是來自京東集團的首席經濟學家。

值得注意的是，彭志輝1993年生，現年32歲，曾頂著「華為天才少年」的頭銜，目前也是B站在科技領域最大咖的UP主「稚暉君」，還是智元機器人的創始人之一。

據了解，「智元機器人」成立才剛滿2年，期間，2023年8月發佈首款人形機器人「遠征A1」；2024年打造上海首座人形機器人量產工廠；2025年1月下線突破千台，3月10日便發佈首個通用具身基座大模型GO-1，3月11日發佈新款人形機器人靈犀X2，能騎車能玩滑板，還能做到情感交流，成為AI機器人領域的領銜企業。