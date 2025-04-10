川普關稅政策急轉彎！　商務部長：挑戰中國的大好機會

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國加徵125％關稅，同時對其他國家則暫時凍結甚至調降關稅，這項動作被外界視為試圖孤立中國、強化美國的談判籌碼。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）更表示，這是美國「挑戰中國」的好機會。

根據《福斯新聞》報導，川普9日宣布，對全球各國實施的對等關稅暫時調降至10%，為期90天，作為談判觀察期。然而，針對中國進口商品的關稅則大幅提高至125%，並即刻生效。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受《福斯新聞》訪問時解釋，這個策略是美國「挑戰中國」（take on China）的好機會，同時也給其他國家打開了談判的大門。

盧特尼克說，「真正的協議可能還需要一點時間才能完成，但我們會馬上開始和各國會談。接下來這90天，我們會跑很多行程、談很多事，我相信各國會開始做出對美國真正有利的決定。」

盧特尼克說得很直白，「中國選擇和川普唱反調。他們要嘛就來跟川普談，要嘛就別談。但話說清楚，美國絕對是他們最大的買家──遠遠是第一。美國人什麼都從中國買，他們根本輸不起美國市場。」

儘管美中關係愈演愈烈，盧特尼克仍鼓勵其他國家趁著關稅暫停期拿出誠意來談，「我們要談出對美國公平的協議，而川普說了，對那些主要國家來說，他本人會是談判的首席代表。他想親自來談，想親自來推動。」