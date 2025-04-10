已向白宮掛號　林佳龍拋台美艦隊：現在多90天可以更深入談合作

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普9日在白宮舉行媒體活動時表示，他宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。外交部長林佳龍今（10日）受訪時表示，對於與美方雙邊關稅談判已做好準備，也建立溝通管道，現在多90天可以更深入談合作，希望不只是被動回應川普關稅，而是開啟臺美的經貿關係，藉由美國龐大市場、科技、資金跟人才組成結合台美聯隊。至於談判進度，林回應，現在都已經有傳達，對方有接到訊息也有回應，詳細談判內容和方式，就透過現在雙邊建立的方式來進行。

林佳龍今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對等關稅應對部分，林佳龍表示，包含投資、採購、從零關稅談起、非關稅貿易障礙排除，台在美國投資累積超過1000億美金、創造40萬人工作機會，近期投資包含台積電等等半導體工廠，還有能源，如採購阿拉斯加天然氣，中油和阿拉斯加也簽訂開採合作意向書，採購方面還包括農工產品。

林佳龍指出，透過投資、採購縮短貿易逆差，雙邊關稅談判已做好準備，也建立溝通管道，現在多90天可以更深入談台美經貿合作，希望不只是被動回應川普關稅，而是開啟臺美的經貿關係，特別是台灣投資美國隊，藉由美國龐大市場、科技、資金跟人才組成結合台美聯隊。

林佳龍強調，這樣聯合艦隊的方式，讓產業在全球供應鏈重組佔更有利位置，對台灣經濟更安全、促進也保障台美關係；非關稅貿易障礙排除，跟美國貿易代表以及談21世紀台美貿易倡議時，就已盤點這些項目，這幾天鄭麗君更深入全面檢視，排除這些非關稅貿易障礙。至於關稅對等，希望基於互惠、公平原則，台美經貿關係會在這波川普新政下更深化。