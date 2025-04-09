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中壢區龍岡、舊明市民活動中心增建工程停擺　市議員砲轟

▲中壢區龍岡、舊明市民活動中心增建工程停擺，市議員謝美英砲轟

▲中壢區龍岡、舊明市民活動中心增建工程停擺，市議員謝美英砲轟。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會9日進行民政局工作報告，市議員謝美英質詢民政局表示，上個會期總質詢她指出「中壢龍岡、舊明市民活動中心增建工程」停擺，不料，五個月過去了，完全沒進度！

謝美英說，龍岡、舊明活動中心增建之前，雖然量體小，但至少可以使用，為了增建，原本可使用的團體都無法使用了，結果停擺時間比預期長了許多，民政局應該確實督導，未來更應防止類似狀況發生。

另外，桃園市人口持續增加，升格以來，已辦理2次分里作業，2018年增加9里、2022年增加12里，明年新增13個里，依規定要在今年12月25日前公告，才能在下屆里長選舉前完成。

謝美英說，新北發生大減10里引發爭議，被批評是「只拿小里開刀」，桃園應該引以為鑑，避免發生類似狀況。她強調，整併除了考慮人口，讓里鄰長工作負擔合理化，也要實際考慮到人文風土與地理限制，將爭議降到最低。

謝美英也關心宮廟管理問題，現在正值宗教遶境高峰期，市府為了要管理宮廟遶境活動煙火、噪音問題，上個月宣布民政局要制定輔導宗教遶境活動作業要點，尤其要訂定遶境活動自主檢核表讓宮廟自主管理。

目前桃園市檢核只針對立案的310間宮廟，距離落實管理還有很大一段路。依民政局統計，未立案神壇有749家、宗教聚會所131家、未登記寺廟1801家（含土地公廟1619家），如何真正落實管理，希望市府加強宣導，讓宮廟及民眾都能在宗教遶境活動中獲得安寧、安全、安心。

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