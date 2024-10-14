桃園裸露垃圾約8.5萬噸、社區增設垃圾子母車　市議員關切

▲市議員謝美英指出，桃園裸露垃圾約8.5萬噸。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英、王珮毓14日於市議會定期會環保局工作報告中指出，桃園市人口不斷增加，垃圾量也日增，垃圾處理問題受到地方重視。謝美英說，桃園市的垃圾之前因為欣榮焚化爐整改，暫置在楊梅、觀音等地，垃圾量超過50萬噸，裸露垃圾約8.5萬噸，環保局清理計畫是否只有裸露的8.5萬噸？

環保局答詢表示，裸露垃圾會優先處理，底下壓實的暫不處理，明年第三季前會完成各場評估，底下垃圾有的可以不攪動、不挖除，結合社區公園化或是針對天然災害供隊部使用，各種可能性都不排除。

謝美英提醒，超過50萬噸的垃圾暫置在楊梅、觀音等地，不論未來如何規畫，都應該民眾權益優先，明年第三季前務必完成各場評估、提出計畫。

▲王珮毓議員要求市府應積極輔導各社區增設垃圾子母車。（圖／王珮毓服務處提供）

市議員王珮毓表示，桃園市垃圾處理效率仍為六都最低，市府應積極推動垃圾清運量提升措施，根據桃園市審計處最新數據，桃園市的一般廢棄物妥善處理率為94.41%，在六都中排名最後，相比於新北、台北、台南、高雄的100%及台中的98.29%，桃園市在垃圾處理方面的表現亟待提升

王珮毓指出，環保局應針對垃圾清運量的提出具體措施，包括增加日間清運社區、增設垃圾子車舉臂設備及垃圾車增設紅外線監測器。王珮毓議員提到，目前桃園市已立案的管委會約7500個，但參與日間專車清運僅1450個社區，尚不足已立案社區的20%，市府應積極輔導各社區增設垃圾子母車，鼓勵更多社區改以日間清運，不僅能提升居住品質更能有效改善垃圾清運量，同時全市416輛垃圾車應加速增設增設垃圾子車舉臂設備，以提高垃圾車的收運效率，並可提高垃圾的裝載能力，減少清運次數，降低夜間清運的負擔。

此外，垃圾車自去年試辦裝設紅外線監測器以提高運作效率，但目前設置的垃圾車數量才30多輛，建議應加速裝設，以便隨時偵測垃圾車的收運體積。這樣的措施能夠提供即時數據，協助優化清運路線，確保垃圾車在運行過程中能最大化利用容量，利用收集到的數據，結合現有的GPS系統進行大數據分析，規劃最佳的清運路線。透過對易壅塞路段的精準管理，可以減少交通延誤，提高準點率，讓垃圾車在晚上出勤時不再需要跑兩趟。