2025台灣燈會流動廁所數量大減　桃園民代譏：逛燈會內急用忍

▲2025台灣燈會流動廁所數量大減，市議員謝美英質詢批：逛燈會內急用忍。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英13日於市議會市政總質詢指出，2016台灣燈會在桃園有2.5萬個車位，明年(2025)這次僅有8千個；而當年流動廁所設置約1700座，現在僅有460座，究竟是台灣燈會縮小規模？還是市府小看了台灣燈會？

而市府概算2025台灣燈會這次活動廁所時，竟把青埔區內的華泰名品城、IKEA、新光影城、環球購物中心…等大型賣場廁所都算進去！民眾都知道，光一般假日去青埔這些購物商場都是極大挑戰，購物的人流車流就非常飽和，如何支援賞燈人潮？

再者，看燈會的民眾來自全台各地，有沒有辦法在尿急時從燈區走到這些賣場去排隊？謝美英譏稱，2025台灣燈會在桃園，這麼大的活動，主辦的市府竟把別人家廁所，都算在這次活動的廁所數量，國人除了戒急用忍，內急也要用忍？難道要民眾逛燈會包紙尿褲，以因應到時候找不到廁所？

謝美英並重批，台灣燈會睽違9年之後，再度回到桃園青埔，距活動舉辦日倒數不到100天，不僅場地還沒整理好，各項宣傳也靜悄悄，志工招募、警力規畫，都還沒有動起來，讓人非常擔憂！她呼籲市府全力盤點活動場周遭，如何因應可能人潮帶來的停車、如廁問題，全力降低對青埔住戶、店家的衝擊。