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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前美商務部官員建議：台灣與他國結盟、不要一下就把底牌亮出

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電遭指控晶片流向華為，台積電回應自2020年9月中就停止供貨給華為，全力配合美國商務部的調查。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

前美國商務部資深官員金美英今天表示，台積電遭指控其晶片流向華為，可能面臨超過10億美元的罰款。她建議業者應加強KYC（認識自身客戶）和盡職調查，並充分了解美國「外國直接產品規則」（FDPR）出口管制規定。另外，她建議台灣或許應該與他國對話建立聯盟，不要獨自面對，參考歐盟、加拿大等經濟體的作法，與其他國家合作，不要一下子就把所有底牌亮出。

根據中央社報導，金美英（Mi-Yong Kim）曾在美國商務部產業安全保障局（BIS）擔任多項高階職位，今天受國科會轄下智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）邀請，針對美國出口管制體系的演變發表演講。

她指出，出口管制的傳統目的是防止大規模毀滅性武器的擴散，如核武、生化武器、飛彈等。然而，近年來美國愈來愈常將出口管制作為達成其他政策目標的工具。

金美英提到，現行法規中的技術管制應更加細緻，包括擬定列管技術的參數，如晶片性能等級。此外，台灣的管制對象應從中國擴展至其他國家，以應對當前局勢。

針對台積電晶片流向華為的報導，金美英指出，她無法確認這個消息的真實性，但此類消息已在出口管制圈內流傳一段時間，可能是為即將公布的罰鍰做鋪陳。她解釋，在BIS的工作經驗中，若公司符合自願揭露或能證明是無心疏失，罰鍰通常會獲得減免或暫停執行。

若台積電一案屬實，金美英推論應與FDPR規則有關。根據美國商務部的FDPR規定，若美國境外業者在產品設計、開發或生產過程中使用了美國技術、軟體，或含有美國技術的材料或設備，且該產品將供應給華為等被列入「實體清單」的企業，則必須事前向美國商務部申請出口許可證。

在面對美國對等關稅措施時，金美英認為，台灣應借鏡歐盟、加拿大等經濟體的作法，與他國對話、建立聯盟，共同應對，不要一下子就把所有底牌亮出。她指出，川普的關稅政策不僅傷害他國出口商，也會傷害美國本身，因此台灣應該與其他國家合作，共同面對這場「美國vs.全世界」的關稅戰。

▼歐盟對美祭出反制關稅。（圖／路透）

▲▼歐盟對美祭出反制關稅。（圖／路透）

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