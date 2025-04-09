國際旅客赴亞洲旅遊意願「台灣排倒數」　交長：行銷方式再檢討

▲交通部長陳世凱今赴立法院進行專題報告。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署今年訂定千萬人次目標，交通部今針對「提升國際旅客來台」赴立法院進行專題報告，有立委表示，台灣觀光同質性高、旅遊品質差，年輕人愈來愈不想在國內旅遊。根據Data Pandas統計，去年旅客前往亞洲旅遊的16個國家中，台灣排倒數。交通部長陳世凱坦言，台灣復甦速度確實比其他國家慢，行銷方式可以再檢討。

立委洪孟楷表示，美國關稅政策衝擊全球，觀光業也可能受影響波動，根據Data Pandas統計，去年國際旅客前往亞洲旅遊的16個國家中，台灣排第15名為倒數。此外，國旅面臨連鎖效應問題，像是去年起實施旅宿業不得主動提供一次性備品，衍生許多問題，旅客認為是變相漲價，讓國旅雪上加霜。

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陳世凱指出，去年沒達成國際旅客目標，希望在今年達成，首季有210萬人次來台，比起去年同期成長3%。至於一次性備品是配合環境部政策，這3個月除了輔導業者，針對亂象也會跟業者溝通，希望讓民眾更便利。

立委李昆澤也說，國際旅客人數跟疫情前相比仍不及格，去年出國旅客愈來愈多，已達疫情前98.52%，年輕人愈來愈不想在國內旅遊；此外，國際旅客來台在2019年有1186萬人次，去年僅恢復66.23%。

他也說，今年編列17億元在觀光宣導，但一直做得不好，台灣觀光同質性高、旅遊品質差、數位應用及交通整合不佳、宣導與特色無法結合。國際旅客對台灣的印象仍是台北101、故宮、西門町、信義區、淡水、阿里山或日月潭，對各地宣導不足，應該加強區域旅遊特色。

陳世凱表示，台灣復甦速度確實比其他國家慢，現在年輕人喜歡出國，且台灣在其他國家的圖像不明顯，行銷方式可以再檢討。他也說，過去台灣在各國服務據點不夠，近年已不斷提升，另一個重點是旅客來台會不會想重遊，因此品質很重要，這就牽扯到人才，預計今年底會成立觀光研訓院。