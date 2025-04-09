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雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員張承傳表示，今天晚間到周四鋒面通過，各地有雨，中部以北地區有局部大雨發生機率；周六另一道鋒面通過，水氣比這波更多。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東半部有局部短暫陣雨，西半部大致多雲到晴，清晨南部和中部山區也有零星降雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；鋒面下午接近，北部轉為有零星短暫陣雨。

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張承傳說，今晚到周四鋒面通過，各地有雨，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨和局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五天氣相對穩定，桃園以北、東半部、其他山區有局部短暫陣雨，降雨時間偏午後。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳提到，周六另一道鋒面通過，各地降雨機率提高，偏下午起，中部以北、東北部、南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；而這波鋒面結構較完整，雨區再廣一些。

張承傳表示，周日水氣慢慢轉乾，東半部、中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；下周一、下周二水氣較少，東南部、恆春半島有零星降雨。

一周溫度部分，張承傳指出，今天高溫約26-30度；周四因降雨高溫稍降，西半部27-29度，東半部26度；周五、周六高溫和今類似；周日東北季風增強，北部、東北部高溫降至21度；下周一東北季風減弱，北部高溫回升到26-27度。

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