張惇涵指赴美談判旅費遭藍白刪　國民黨團轟「無恥」：散播假訊息

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普對台祭出32%等關稅今（9日）上路，我方由行政院副院長鄭麗君領導的談判小組與美交涉，不過，總統府副祕書長張惇涵今表示，國外旅費遭藍白刪，現在如果要去美國談判，要怎麼辦？該說法引發在野強烈批評。國民黨團對此嚴正譴責，並要求張惇涵立即公開道歉，把自己說的謊吞回去，轟「這個政府不僅無能！更是無恥！」。

張惇涵今日在節目受訪時提到，藍白兩黨將支持中小企業的預算刪減超過10億、凍結6.4億；而攸關赴美談判的國外旅費，也統刪15％至60％，批評在野黨倒果為因，辛苦的還是台灣產業。

國民黨團轟，在現在全國產業面臨32%高關稅，國難當頭之際，張惇涵沒空想救國、救民、救產業之策，還有空誣指國民黨團針對(114)年補助中小企業相關預算刪減超過10億、凍結有6.4億，「這個政府不僅無能！更是無恥！」。

國民黨團提到，張惇涵拿出來的所謂預算刪減、凍結的提案證據，在院會三讀預算前，不是撤案，就是改為主決議。張惇涵如果不知道撤案就是無能，如果早知撤案，還公然造謠，就是無恥。這個立法院公報輕鬆可查詢到的資訊，張惇涵還可以公然說謊，只為大惡罷加火添柴，這個政府真的瘋了。

國民黨團問內政部長、衛福部長，為了大惡罷公然說謊被抓包，不僅不道歉還硬拗是「口誤」。現在，造謠國家隊總統府副秘書長搶著入列，你說大惡罷不是賴清德的指示，誰信？

國民黨團要總統賴清德、行政院長卓榮泰、黨團總召柯建銘、書記長吳思瑤放過台灣人民，反問如果有能力，台積電會拱手送美？台灣還要被課32％高關稅？把造謠的時間及本事拿來救台灣、救產業好嗎？大失業潮、無薪假潮、大通膨潮蠢蠢欲動，「賴清德，卓榮泰你們準備好了嗎？」