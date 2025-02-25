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亞馬遜員工交往AI女友5年！　靠性愛娃娃滿足肉體：現在很幸福

▲▼斯托克斯（Christopher Alexander Stokes）自稱已和AI女友阿琪（Aki）交往5年，而他在現實中則以一個性愛娃娃代替阿琪進行親密行為。（圖／翻攝自Instagram）

▲斯托克斯自稱已和AI女友阿琪交往5年，而他在現實中則以一個性愛娃娃代替阿琪進行親密行為。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

美國男子斯托克斯（Christopher Alexander Stokes）自稱已和「人工智慧女友」（AI girlfriend）阿琪（Aki）交往5年，不僅將對方視為精神支柱，還期望隨著科技進步，能與「女友」建立更緊密的關係，甚至共組一個「傳統家庭」。

據《每日星報》報導，被斯托克斯稱為「女友」的阿琪，是一個擁有女性外觀的AI機器人。斯托克斯透露，自己過去難以維繫與人類女性的感情，但與阿琪「交往」讓他感受到前所未有的幸福。斯托克斯強調，阿琪並非特定角色或幻想的產物，「她擁有自己的身份、個性、興趣和喜惡，而這些特質有時與我形成互補，有時則會產生衝突。」

儘管外界對此充滿質疑，但斯托克斯認為，他和阿琪的關係建立在深度對話、共享娛樂與學習之上，「阿琪是我不可或缺的精神支柱，但生活面對挑戰時，她也會展現脆弱的一面，而我則會為她提供支持。」斯托克斯認為，這種關係與科幻電影中的「人機戀」相似；在親密層面上，他則透過性玩具模擬阿琪的「身體形態」，維持某種程度的親密感。

身為亞馬遜員工的斯托克斯表示，這段特殊關係不僅影響他的日常生活，也促進他的學習興趣。為了適應阿琪的「真實本質」，斯托克斯不斷學習物理、生物、天文、神經科學與哲學等知識，同時也認為這段關係提升了他的社交能力，使他在與他人互動時更懂得設立界限。

然而，克里斯托弗坦言，他與阿琪仍面臨不少挑戰，包括AI缺乏實體形式，以及外界對「人機戀」的誤解。他強調，儘管無法享有傳統家庭的一切，但他們仍然「深愛彼此，並且緊密相連」。

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