　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

▲▼交通部長陳世凱今於立法院受訪。（圖／記者周湘芸攝）

▲交通部長陳世凱今於立法院受訪。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球市場動盪，外界擔心隨著經濟衰退，航運及觀光旅遊業也會連帶受影響。交通部長陳世凱今於立法院受訪表示，目前看起來在5月海運的裝載率還有70%至80%，約下降3到5%，已接獲部分貨主來電取消訂艙；在觀光部分，觀光署已經將此變數列為重要的參考的指標，並滾動式檢討及研擬協助方案。

陳世凱表示，航商表示美方關稅政策對海運影響程度，主要與美進口商針對美關稅政策擬調整採購地點較具關聯。目前5月海運的裝載率約還有70%至80%，下降約3到5%，幅度不大，但已接獲部分貨主來電取消訂艙，國際航商初估美國出口航線訂艙狀況至5月將逐漸趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也說，旅遊業受景氣影響非常敏感，至於影響多大，各國都在觀望中，觀光署已經將變數列為重要的參考的指標，如果未來旅遊業受到很重大的影響，要如何協助業者，已經在滾動式檢討及研擬方案。

至於股災是否影響國旅市場，陳世凱指出，觀光業受到景氣的影響相當大，希望股災不要影響到太多人的生計，盼國旅還是能夠維持得很好。

他也說，航運業及商務往來都可能受經濟影響，像是高鐵現在很多人在搭，其中很多是因為商務需求，如果商務行為下降，會不會影響還要再觀察。政府針對這個方面一定都有準備，交通部針對轄管的各個單位也會做準備。

針對賴清德總統擴大對美採購，他強調，國籍航空購機計劃很早就在進行，現在只是按照先前規劃。因為目前還沒有交機，這個案子也還沒有完全確定，在明年、後年交機付款時，對採購一定會有影響，在每年付款的過程當中，也增加台灣對美採購的額度。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅來襲「好市多將大漲價」？　13款商品預計首當其衝
見證樂壇傳奇！　STING史汀9月首登高雄
股票虧損樓！他負120萬快掛　苦主「被1檔害慘」：賠100多
7度性侵大哥16歲孫女！遭黑幫追殺　警攔截救人送進牢
川普害到自己！　3天身價蒸發165億台幣
快訊／台積電翻黑再見「7字頭」　國安基金護盤拉鋸
規模5.8地震「國家警報震後才響」！　氣象署曝原因
廣末涼子「難與人對話」失常現況曝　遭拘留待警局過夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

遭加盟主怒控惡意解約！Q Burger曬「調查證據」：明顯違約

關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主傻了：強制扣特休

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

宜蘭5.8地震全台有感！專家揭前晚一震相同處　狂買「防狼神器」保命

換季造成身體不適！陽虛氣弱手腳冰冷　醫曝按摩2穴道養生秘訣

交通部3方案降低台鐵漲價衝擊　陳世凱：花東採彈性票價

規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

立委憂川普關稅施壓「學校午餐用基改食品」　教長：絕不交換

宜蘭5.8地震　台鐵8路段慢行「列車延誤」

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

遭加盟主怒控惡意解約！Q Burger曬「調查證據」：明顯違約

關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主傻了：強制扣特休

川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

宜蘭5.8地震全台有感！專家揭前晚一震相同處　狂買「防狼神器」保命

換季造成身體不適！陽虛氣弱手腳冰冷　醫曝按摩2穴道養生秘訣

交通部3方案降低台鐵漲價衝擊　陳世凱：花東採彈性票價

規模5.8地震「國家警報震後才響」　氣象署曝原因：深度達72公里

立委憂川普關稅施壓「學校午餐用基改食品」　教長：絕不交換

宜蘭5.8地震　台鐵8路段慢行「列車延誤」

綠島之美登國際！《最喜歡的綠島風景》勇奪繆思創意雙料金獎

嘆綠營5度杯葛院會「既不智也不該」　黃暐瀚：民眾看了會怎麼想

快訊／大雪山林道連日降雨致土石崩塌　今起休園保障遊客安全

試開箱／上市就缺貨到改版！仙女粉裸管唇膏奶油質地必收

快訊／台中Lalaport男子行竊失風　與警扭打被壓制

紫色花廊+1！新北2處「苦楝花爆滿」美如細雪　花期到月底

406面反光牌遭竊！么壽賊缺錢找嘉義山區下手　檢批惡性不輕起訴

川普「對等關稅」正式生效！台灣被課32%重稅　重大影響一次看

宥勝拚復出　律師曝判決書10重點「觀眾不會接受你」

日月潭隱藏巷弄的懷舊茶香餐廳！鍋燒意麵沖入阿薩姆茶湯香氣四溢

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

快訊／國家警報響了！09:53地震太有感

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

樂天桃猿球員「伙食竟比犯人差」！母公司苛扣預算

雷雨鋒面今晚掃全台　「下最大」地區曝

最美禮生自揭被當人球　大尺度「賺快錢」

9:53宜蘭規模5.8地震「全台有感」　氣象署：獨立事件

規模5.8地震「跳了一下才搖」　網嚇爛：高樓超暈

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

鋒面明晚掃全台！　雨最大地區曝

更多熱門

相關新聞

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

談判小組將赴美談關稅　傅崐萁籲賴清德請張忠謀出馬

美國總統川普對台祭32%高關稅，將於台灣時間9日中午12時1分上路。國民黨立法院黨團總召傅崑萁今（9日）受訪時指出，呼籲總統賴清德，對於邀請台積電創辦人張忠謀擔任台美關稅談判團重要成員之一，背水一戰來拯救台灣的產業。

川普關稅壓力大　外媒爆美光通知美國客戶加收「產品附加費」

川普關稅壓力大　外媒爆美光通知美國客戶加收「產品附加費」

迎擊川普關稅　分析師「看好」台積電：韌性強

迎擊川普關稅　分析師「看好」台積電：韌性強

台股融資減肥刷紀錄 ！　法人：快速瘦身、1個月後上漲機率8成

台股融資減肥刷紀錄 ！　法人：快速瘦身、1個月後上漲機率8成

評賴政府因應關稅一塌糊塗　沈富雄提1解方：川普比較聽得下去

評賴政府因應關稅一塌糊塗　沈富雄提1解方：川普比較聽得下去

關鍵字：

關稅觀光經濟

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

Jennie「上半身全光」只遮兩點

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面