川普關稅衝擊「海運裝載率降5%」　交長：已有貨主取消訂艙

▲交通部長陳世凱今於立法院受訪。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球市場動盪，外界擔心隨著經濟衰退，航運及觀光旅遊業也會連帶受影響。交通部長陳世凱今於立法院受訪表示，目前看起來在5月海運的裝載率還有70%至80%，約下降3到5%，已接獲部分貨主來電取消訂艙；在觀光部分，觀光署已經將此變數列為重要的參考的指標，並滾動式檢討及研擬協助方案。

陳世凱表示，航商表示美方關稅政策對海運影響程度，主要與美進口商針對美關稅政策擬調整採購地點較具關聯。目前5月海運的裝載率約還有70%至80%，下降約3到5%，幅度不大，但已接獲部分貨主來電取消訂艙，國際航商初估美國出口航線訂艙狀況至5月將逐漸趨緩。

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他也說，旅遊業受景氣影響非常敏感，至於影響多大，各國都在觀望中，觀光署已經將變數列為重要的參考的指標，如果未來旅遊業受到很重大的影響，要如何協助業者，已經在滾動式檢討及研擬方案。

至於股災是否影響國旅市場，陳世凱指出，觀光業受到景氣的影響相當大，希望股災不要影響到太多人的生計，盼國旅還是能夠維持得很好。

他也說，航運業及商務往來都可能受經濟影響，像是高鐵現在很多人在搭，其中很多是因為商務需求，如果商務行為下降，會不會影響還要再觀察。政府針對這個方面一定都有準備，交通部針對轄管的各個單位也會做準備。

針對賴清德總統擴大對美採購，他強調，國籍航空購機計劃很早就在進行，現在只是按照先前規劃。因為目前還沒有交機，這個案子也還沒有完全確定，在明年、後年交機付款時，對採購一定會有影響，在每年付款的過程當中，也增加台灣對美採購的額度。

