日本新版外交藍皮書　多次強調「台海和平」穩定重要性

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京9日專電

日本2025年版外交藍皮書出爐，內容強調台灣海峽和平穩定的重要性。內容還指出，中國在日本周邊強化軍事活動等，日本周邊的安全保障環境處於戰後最嚴峻、複雜的狀況。

日本外務大臣岩屋毅昨天在內閣會議報告2025年版外交藍皮書。岩屋的序文指出，俄羅斯侵略烏克蘭、中東局勢、東亞的安全保障環境等，目前國際局勢處於嚴峻狀況。

岩屋列出他身為日本外務大臣的3大努力事項。包括強化日美同盟、為實現自由開放的印度太平洋（FOIP）要與同盟國和同志國合作、與全球南方國家（Global South）合作。

這部外交藍皮書記載，俄羅斯對烏克蘭發動侵略、東亞出現以武力單方面改變現狀的企圖，基於法治的國際秩序正面臨挑戰。在涵蓋日本周邊的東亞地區，北韓發射洲際彈道飛彈等，持續開發核武、飛彈。

中國在涵蓋釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）周邊在內的東海及南海，企圖以武力單方面面改變現狀；中國在日本周邊持續強化軍事活動，日本周邊的安全保障環境處於戰後最嚴峻、複雜的狀況。

外交藍皮書指出，俄羅斯軍方和中國軍方在日本周邊聯手的舉動增強，日本將此視為重大憂慮。

內容寫道，中、俄2024年分別出動軍機侵犯日本領空。此外，中國在南海採取「威壓（高壓）且脅迫性的行徑。中國在台灣周邊實施軍事演習，台海的和平穩定不僅是對日本的安全保障，對國際社會整體的穩定也很重要。

內容寫道，包括2024年6月七大工業國集團（G7）在義大利南部普利亞（Puglia）舉行的高峰會在內，領袖聲明自2021年以來都確認台海和平穩定的重要性，並敦促兩岸問題和平解決。

外交藍皮書記載2025年2月石破與美國總統川普會談後的聯合聲明，內容指出，「兩位領袖強調維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。敦促以和平方式解決兩岸問題，反對任何以脅迫方式單方面改變現狀的企圖。美日領袖支持台灣有意義地參與國際組織」。

日本的外交藍皮書原則上是記載前一年（2025年版為記載2024年1月至12月之間）的事，但這部新版外交藍皮書載入今年2月石破與川普會談等重要事項。