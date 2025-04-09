川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

▲南韓代理總統韓悳洙。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

自從南韓前總統尹錫悅於4日遭到罷免下台以後，南韓代理總統韓悳洙（原國務總理）昨（8）日晚間首度與美國總統川普進行28分鐘的通話，雙方談及深化美韓同盟、達成貿易平衡、經濟合作、北韓（朝鮮）核武議題，其中更聚焦於駐韓美軍軍費分攤和採購阿拉斯加液化天然氣。

根據《韓聯社》，自從尹錫悅遭到憲法裁判所（憲法法院）通過罷免下台後，川普像是迫不及待般，旋即和任期只到6月3日南韓實施總統大選為止的韓悳洙展開通話，通話結束後川普便在社群平台發文透露，他在通話時討論南韓支付大規模的軍事保護費用，顯示駐韓美軍軍費分攤再度成為美韓同盟之間待解的重要議題。

報導分析，川普再度要求南韓分攤大規模的軍費，其實只是時間問題，因為川普早在競選總統時，就稱南韓為「金錢機器」（Money Machine），要求南韓必須每年繳交100億美元作為駐韓美軍分攤軍費，而最近美國國防部長賀格塞斯

也公布新的政策，向各同盟國施壓增額軍費分攤。

據悉，去年10月在拜登政府時期，美國與南韓協商從2026年起的軍費分攤，南韓必須繳交1兆5192億韓元的軍費，比起前一年增加8.3%，而至2030年每一年的軍費調漲必須反應消費者物價指數（CPI）增加率。

▲川普與韓悳洙談論助瀾美軍軍費分攤增額。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

不過，外界卻認為，川普政府上台後可能會向南韓要求針對軍費分攤重新進行協商，尤其至6月3日南韓實施總統大選、新總統就職以後，美韓兩國會針對軍費分攤、貿易平衡、產業合作等重要議題重新進行正式協商。

韓悳洙在通話中強調，在造船、液化天然氣（LNG）、貿易均衡等領域上深化與美國合作的意志，「我國（南韓）外交、國防安全的根在於韓美同盟，期盼美國新政府上台後能夠持續深化韓美同盟關係」。

南韓總理辦公室也指出，雙方提議能夠找出雙贏的方案，在解決貿易均衡等經濟合作議題上，雙方能夠透過部長進行具建設性的協商。同時，韓悳洙也與川普談及美日韓合作對於穩定區域和平與繁榮的重要性，並提到達成北韓無核化的強烈意志。

報導指出，隨著近日川普公布各國的「對等關稅」方案，加上尹錫悅已經被罷免下台，事實上南韓已經與美國針對經貿議題正式展開協商，南韓產業通商資源部長鄭仁教更於美東時間8日抵達華盛頓杜勒斯國際機場，準備和美方針對阿拉斯加液化天然氣開採、造船合作等進行談判。

鄭仁教強調，南韓在對美貿易上呈現順差。據悉，南韓2024年對美貿易順差為557億美元。