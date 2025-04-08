遭罷免下台！南韓前總統尹錫悅「悠哉散步」被拍　周末才搬離官邸

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，最終遭到憲法裁判所（憲法法院）8名法官以「違憲」等理由全員一致通過罷免而下台，總統辦公室也降下象徵總統的鳳凰旗。然而，尹錫悅至今卻仍尚未搬離總統官邸，悠哉的態度引發爭議。

韓媒《News1》今（8）日下午透過鏡頭拍到，在遭到罷免下台後的第5天，尹錫悅正悠哉地在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸散步，身後則是跟著數名隨扈，只不過目前尹錫悅的身分已非大韓民國總統，如今卻仍住在總統官邸、遲遲不肯搬離。

報導推測，尹錫悅、金建希夫婦最遲恐將於11日，才會和其飼養的11隻貓狗搬離總統官邸，預計將搬進就任總統前時的私人住所、位於首爾市瑞草區瑞草洞的高層社區大樓「Acrovista」。

尹錫悅關係人士在通話中透露，尹錫悅可能直到周末才會搬進位於瑞草洞的私人住處，目前正準備進行將作業從漢南洞官邸搬離的相關作業，「搬離總統官邸的時間點，最遲不會超過這個周末。據我所知，目前尹錫悅的私人住處正在進行裝潢。」

據悉，儘管先前執政黨國民力量曾有消息傳出，尹錫悅最快將於9日搬離位於漢南洞的總統官邸，但卻因搬家作業等程序影響，導致相關時程延後。

另外，尹錫悅在擔任南韓總統時，總共收養11隻貓和狗，其中包括流浪狗與流浪貓，考量到其私人住處是位於首爾市中心的高層住宅，因此不排除尹錫悅夫婦在搬離官邸後，在首都圈其他地區探尋面積較廣闊的居所。