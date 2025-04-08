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大內壢同濟會力挺　「每月一愛」第135場台東桃園城鄉交流

▲大內壢同濟會力挺，台東桃園城鄉交流圓夢

▲大內壢同濟會力挺，台東桃園城鄉交流圓夢。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會與大內壢國際同濟會，邀請台東縣3所偏鄉國小師生共120人，到桃園及台北，進行為期三天兩夜的城鄉交流。大內壢國際同濟會會長張廷昌7日晚間於桃園住都大飯店迎賓餐會中表示，台灣同濟兒童基金會長久以來，秉以照顧兒童第一優先為主，期孩子們在愛中成長。

▲大內壢同濟會力挺，台東桃園城鄉交流圓夢

▲台灣同濟兒童基金會以照顧兒童為第一優先。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，協會最主要在倡導「每月一愛」，這個月的主題是「城市有愛、圓夢偏鄉」，是協會第135場的愛心活動，也是協會連續第7年的兒童節城鄉交流圓夢計畫，藉由交流共學，希望台東的孩子們學習城市的優點，肯定家鄉教育的特色，回鄉之後定下努力目標，肯定自我，同時希望喚醒社會關心偏鄉孩童的教育。

▲大內壢同濟會力挺，台東桃園城鄉交流圓夢

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第135場「城市有愛、圓夢偏鄉」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

而這次參與「台東桃園城鄉交流圓夢計畫」的學校包括台東香蘭國小、霧鹿國小、樟原國小以及桃園成功國小、中山國小、文山國小等，除了台東與桃園學生交流外，圓夢也帶孩子們到桃園市立圖書總館、風禾公園-溜滑梯主題公園，及台北搭乘貓纜、台北動物園、台北101並搭乘101高速電梯、中油石油館等地參觀，相信孩子們的心中會留下最美好的回憶。

「台東桃園城鄉交流圓夢計畫」7日晚間在桃園住都大飯店進行的迎賓餐會，主辦單位也準備了魔術及變臉表演以及抽獎活動助興。大內壢國際同濟會前會長張家銘也加碼抽獎送紅包，立即引發同濟會友響應，紛紛加碼，歡樂氣氛嗨爆！

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