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國1楊梅段緩撞車遭撞！南下一度全線封閉80分鐘　釀1死1傷

▲國一南下69.9K處今天下午進行ETC門架維護工程，一輛貨櫃車失控追撞緩撞車與2輛工程車，現場南下3車道一度全線封閉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國1南下69.9K處今天下午進行ETC門架維護工程，一輛貨櫃車失控追撞緩撞車與2輛工程車，造成1人死亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道1號南下69.9K處楊梅端今（8）日下午4時許發生重大車禍，一輛貨櫃車失控追撞ETC門架維護工程施工緩撞車，導致緩撞車推撞前方2輛工程車，貨櫃車當場「折甘蔗」擋住2車道，南下一度全線封閉80分鐘，經過國道警方與高公局人員搶救後，仍造成緩撞車許姓駕駛傷重不治，貨櫃車林姓駕駛送醫治療中，至於事發原因仍待國道警方調查釐清。這起嚴重事故已於傍晚5時46分排除恢復通行。

▲國一南下69.9K處今天下午進行ETC門架維護工程，一輛貨櫃車失控追撞緩撞車與2輛工程車，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲事故現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道二隊指出，這起事故發生於下午4時21分許，地點位於國1南向69.9公里處，亦即楊梅路休息站前方路段，44歲林姓男子駕駛貨櫃車行經事故路段時，因不明原因追撞擊外側路肩進行ETC門架維護工程施工緩撞車，緩撞車被撞擊後再推撞前方2輛工程車，其中緩撞車42歲駕駛許姓男子傷重送醫不治，遭波及的34歲康姓男子（駕駛租用貨車）與42歲工程車劉姓男子則未受傷。

▲國一南下69.9K處今天下午發生重大車禍，肇事貨櫃車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲肇事貨櫃車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道二隊處理時，除緩撞車許姓男子與貨櫃車林姓男子送醫未酒測外，其餘2名駕駛酒測值均為零，肇事林姓男子被送往平鎮區聯新國際醫院救治中，現場南下3車道一度全線封閉，經過搶救後已於下午5時46分恢復通車，至於肇事原因仍由國道二隊調查釐清。

國道二隊呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

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