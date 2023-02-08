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瞌睡蟲釀1死1傷！停國道路肩撿東西　遭大貨車追撞「壓車底」慘亡

▲國道2號西向南桃園路段今天清晨發生死亡車禍，1輛大貨車疑似打瞌睡撞上停放路肩小貨車，導致小貨車駕駛被壓在車底，送醫急救後仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道2號西向南桃園路段今天清晨發生死亡車禍，1輛大貨車疑似打瞌睡撞上停放路肩小貨車，導致小貨車駕駛被壓在車底，送醫急救後仍不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號南桃園路段12.6公里今（8）日清晨5時許發生死亡車禍，1輛大貨車失控追撞停放路肩小貨車，造成小貨車駕駛被壓在車底，2輛車佔用外線2車道，小貨車駕駛被救出送醫急救仍宣告不治；國道六隊警方指出，這起車禍造成西向回堵近5公里，車速一度低至時速不到20公里，不排除大貨車駕駛打瞌睡追小貨車，當時下車察看貨物掉落的小貨車駕駛被壓在車底，真正肇責則在龍潭分隊調查釐清中。

國道警方指出，今天上午5時41分許接獲報案指稱，國道2號西向12.6公里處發生車禍，立即派遣員處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，現場發現27歲葉姓男子駕駛大貨車疑操作不當，追撞停放外側路肩之小貨車，小貨車42歲田姓男子被壓在小貨車車底，經消防人員救出後已無意識，送往部立桃園醫院急救後仍於上午7時15分宣告不治，葉姓男子則為腳部扭傷，意識清楚未送醫。

▲國道2號西向南桃園路段今天清晨發生死亡車禍，小貨車停放路肩遭大貨車追撞，車體嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道2號西向南桃園路段今天清晨發生死亡車禍，小貨車停放路肩遭大貨車追撞，車體嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為大貨車葉姓男子進行酒測，酒測值為零，另小貨車田姓駕駛經抽血酒測，檢測值為33H mg/Dl，經換算為每公升0.165功課，警方指出，這起意外造成1人死亡、1人輕傷未送醫，肇事原因初判可能是大貨車未注意車前狀況，疑似打瞌睡釀禍，小貨車司機下車察看遺落物，結果慘遭大貨車追撞，肇事原因後續由國道六隊刑事組與龍潭分隊調查處理。

國道六隊呼籲，駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。駕駛人變換車道前，應顯示方向燈外，要判明前後距離、左右間隔，避免視線死角釀禍，確保自身及其他用路人安全。

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