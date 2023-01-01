高雄大寮槍擊釀1死1傷　最後在逃嫌犯主動投案

▲大寮一處鐵皮工廠上個月29日晚間發生槍擊案，造成1死1傷。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區保福路一處鐵皮工廠上個月29日下午發生槍擊案，造成1死1重傷，開槍嫌犯綽號「黑仔」的司姓男子（34歲）在隔天被警方發現陳屍在大寮內坑公墓發現「黑仔」已經開槍自戕，警方初步研判行兇動機是整個製毒集團的利益糾葛口角引發殺機，並持續追查最後一名在逃的嫌犯「建成」，警方透露，「建成」在今（1）日下午已經主動向林園分局投案，警方正偵訊中。

▲開槍的司姓男子行兇後徒步逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，這個製毒集團除了開槍的「黑仔」司姓男子外，還有葉姓傷者、黃姓死者、另外李姓男子、麥姓房東及「建成」共6人，根據葉男的供詞，「黑仔」是嫌黃、葉兩人口氣不好，雙方發生口角，「黑仔」憤而拔槍對兩人射擊，開槍後「黑仔」徒步逃逸。

麥姓房東（35歲，有毒品前科）向警方供稱，遭到槍擊的葉姓、黃姓受害人，以及另外一名男子及槍手都有參與製毒，眾人大約在2個禮拜前到保福路這間鐵皮工廠開始進行製毒。

▲開槍的司姓男子在案發隔天被發現陳屍在一處偏僻墓園。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據指出，重傷的葉姓男子（50歲）有毒品、妨害自由前科，子彈從他的頭部穿出，幸好經過搶救保住一命，他向警方供稱，開槍的是綽號「黑仔」的司姓男子，當時「黑仔」嫌他和黃男口氣不好，雙方大吵，沒想到黑仔竟從後方拔槍對他們射擊。

開槍的「黑仔」司姓男子上個月30日下午被人發現陳屍在大寮內坑墓園，確認是開槍自戕，但由於整個集團涉及毒品製造及販賣等罪嫌，警方懷疑每個人的證詞都避重就輕，因此除了第一天就將李姓男子約談到案外，也持續追緝在逃的「建成」。

▲行兇的司姓男子最後自戕身亡。（圖／翻攝內政部刑事警察局）

警方在「黑仔」死亡後，將李姓男子、麥姓房東移送地檢署偵辦，2人也被檢方聲請羈押獲准，而最後一名在逃的「建成」也在今日下午到案，據了解，「建成」初步向警方供稱，當天槍擊案發生後他就匆忙逃跑，這幾天四處躲藏，由於其他人曾指證「建成」就是整個集團核心的製毒師傅，警方將進一步釐清，並調查是否牽涉販毒的利益等其他因素。