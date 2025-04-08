花蓮啓用智慧環境監控！揚麈污染自動灑水　提升環境危機管控

▲智慧監控系統當揚塵污染發生時，會自動啟動灑水措施，迅速有效地遏制污染蔓延擴大。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著城市環境管理需求日益增加，花蓮縣政府積極導入智慧管控技術，開創了環境管理的新局面。透過先進的空氣品質感知器與人工智慧技術的結合，實現了環境監控的即時反應與精確改善，大幅提升了監控效率，為民眾提供更加清新、健康的生活環境。

近年來，民眾對環境保護的關注不斷增強，如何在有限的人力資源下有效處理與回應民眾期待，成為當前的重大挑戰。為了有效解決稽查人力不足、無法長時間監控的問題，花蓮縣政府引入科技輔助執法，利用智慧管控技術突破時間與空間的限制，實現全天候24小時的空氣品質監控。透過設定污染閥值，當揚塵污染發生時，系統會自動啟動灑水等防制措施，迅速有效地遏制污染蔓延，避免污染持續擴大。

縣長徐榛蔚表示，這些智慧管控技術的導入，不僅有效提升了環境管理水平，還大大提高了應急處理的速度。未來，環保局將持續推動智慧管控技術的應用，擴大其使用範圍，朝著打造更加清潔、宜居的智慧城市邁進，為民眾創造更加美好的生活環境。花蓮的美好環境，需要你我共同守護，一起為清新空氣努力!

智慧管控系統不僅能即時監控PM2.5與PM10等空氣品質指標，還能在污染超過警戒值時，迅速啟動自動應對機制，保護民眾的生活環境。這一創新技術的應用，顯著提升了環境管理的應急處理能力，並有效減少了環境污染的影響。

