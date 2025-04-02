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智慧防災新時代！　雲林縣防災教育科技中心揭牌

▲▼ 雲林縣防災教育科技中心揭牌 。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣防災教育科技中心揭牌 。（圖／雲林縣政府提供）

記者崔至雲／台北報導

緬甸強震造成上千人死亡，為強化防災教育，提升全民應變能力，雲林縣政府自籌經費1,700萬元用於4間防災體驗教室及4間防災創課教室建置，1,668萬元用於活動中心設置防災研習及收容體驗，共計斥資3,368萬元經費在石龜國小設置防災教育科技中心，上個月底由縣長張麗善、議長黃凱、議員王秋足、議員簡慈坊、教育處長邱孝文、消防局長林文山及多位貴賓一同揭牌正式啟用，見證這個智慧防災的重要時刻。

張麗善表示，雲林縣位處台灣西部沿海地區，面對颱風、地震、水災等災害的挑戰，防災教育尤為重要；「防災重於救災，離災優於防災」，我們設置防災教育科技中心，透過科技與教育的結合，能夠有效提升防災知識的普及性，讓縣民在面對災害時能夠從容應對。

張麗善說，雲林縣防災教育科技中心以「智慧引航、科技防災」為核心理念，規劃了四大災害主題教學區，包括颱洪、地震、火災與土石流災害模擬教學區，透過沉浸式體驗提升學習效果。未來，參訪來賓可在模擬環境中學習應變技能，體驗災害發生時的應對方式，以確保真正掌握逃生技巧。

張麗善指出，雲林縣民數約66萬人，目前已盤整出避難防災空間可容下70萬人，如何透過教育提供訊息及知識，讓鄉親知道離自家最近的防災避難空間，及如何躲避災害，當災害發生時才能從容逃生，救已也救人。

黃凱表示，防災教育科技中心對於交通、火災、土石流及地震等各類災害，都有深入的介紹及設施體驗，希望這個救災科技中心未來能夠發揮功效，讓學子學習，平時就做好災難的預防措施。

▲▼ 雲林縣防災教育科技中心揭牌 。（圖／雲林縣政府提供）

邱孝文表示，在縣府自籌經費3千多萬元下，將石龜國小打造成為一所防災科技學校，不僅僅導入虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術，提供真實的防災體驗，相關的課程也由防災輔導團設置完成，更有專屬網站給予詳細介紹，幫助學員快速學習正確應對方式。並透過數據分析與即時監測系統，更能提升整體災害預警能力。

邱孝文指出，今年五月全國防災教育研習將在雲林舉辦，防災教育科技中心將會是研習的一重要場域，所以這中心不只教育縣民，更擴展到全台。未來，我們將參照並引進國外先進科技的防災設施設備及教學模式，提供各級學校防災教育一個很棒的學習及體驗場所。

石龜國小黃致傑校長說，學校教育是防災觀念培養的關鍵，石龜國小已將防災教育納入校訂課程中，讓石龜的孩子從小就建立正確的防災意識。我們希望透過防災教育的向下扎根，讓石龜孩子在未來能成為家庭中、職場中、社會中的防災教育推動者，更希望透過這座防災教育科技中心的資源，將防災意識推廣至更多學校與社區。
 

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