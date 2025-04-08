高雄人衝了！刁民酸菜魚插旗巨蛋商圈　4／10試營運5折限100組

▲刁民酸菜魚插旗高雄巨蛋商圈。（圖／刁民酸菜魚提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人快衝！酸菜魚龍頭「刁民酸菜魚」正式插旗巨蛋商圈，10日試營運將推出100組內用半價優惠，下午4點將發放號碼牌，預期將出現排隊人潮。而緊鄰對面的「溜溜酸菜魚」備受挑戰，業者也及時轉型，增加20多道菜色，目標成為家庭、上班族的外食廚房。

2019年在台中逢甲起家的「刁民酸菜魚」，在國內競爭的市場中打出名號，繼2023年北上插旗後，2025年春季也揮軍進駐高雄巨蛋商圈，搶下裕誠路、富民路黃金三角窗，為全台最大坪數的旗艦店，單一樓層高達112坪，總座位數122席。

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▲▼刁民酸菜魚4/10推出100組5折開吃。（圖／刁民酸菜魚提供）



為感謝高雄人的等待，高雄富裕店4月10日試營運，下午4點將發放100組半價優惠號碼牌，獲100組名額進場的消費者，即可享有全桌5折半價優惠。試營運於下午5點後依序進場用餐，每組上限為6人。

而就開在對街、不到60公尺的「溜溜酸菜魚」也正向迎擊，漢來美食認為單純、口味偏重的酸菜魚已無法滿足經常外食的族群，看準消費市場的轉變，因此將富民街邊店強力轉型，除了主力酸菜魚外，還增加了20多道主廚拿手菜，朝「外食族的廚房」方向華麗轉身。

▲漢來美食旗下「溜溜酸菜魚專賣店」目前全台已有4家分店。（圖／漢來美食提供）



「溜溜」這次的升級改版最主要就是加入了主廚擅長的下飯菜，包括文火炆牛肉、金沙魚皮、麻辣水煮牛、干烹辣子雞等，都是讓人一動筷子就停不下來的開胃菜。

▲溜溜酸菜魚推出下飯菜，圖為青蒜尖椒小炒肉。（圖／漢來美食提供）