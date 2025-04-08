約2女摩鐵性交易卻洗劫硬上！孕婦求饒　惡狼重判15年

▲高雄惡狼上網約性交易，趁機劫財劫色。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名有多項前科的朱姓男子（45歲）因缺錢，上論壇找了2名女子「性交易」，在去年11月間的晚上，連續約了女子小莉（化名）和小愛（化名）到摩鐵，兩女不疑有他赴約，朱男隨即拿出美工刀威脅，要求她們交出身上財物並侵犯，其中小莉以懷孕為由哀求，逃過一劫，小愛則慘遭硬上。全案經高雄地院審理，法官依朱男犯攜帶兇器強盜罪、強盜強制性交罪，合併處15年徒刑。

判決指出，朱男因車禍得賠償，急需一筆錢，竟上「捷克論壇」找性交易，利用性工作者較為弱勢、不敢報警的弱點，打算對她們先搶錢再侵犯。

朱男於2024年11月21日晚間10點多，上論壇找女子小莉性交易，等小莉到旅館，朱男就拿出美工刀逼她把錢拿出來，搶走她身上8000元現金、iPhone12手機，再脅迫小莉把褲子脫了，意圖侵犯，幸而小莉表示自己懷孕，向朱男苦苦哀求，朱男才作罷並駕車逃離。

20分鐘後，朱男又在同一論壇邀約另名女子小愛性交易，小愛不疑有他赴約，朱男也馬上露出真面目，持刀逼小愛交出身上的1萬3000元，再命令她躺在床上，不戴套性侵得逞。

全案審理時，朱男坦承犯行，法官認為朱男有多次竊盜前科，更曾因攜帶兇器強盜案件，於2004年被處7年5月徒刑並執行完畢，卻仍不知悔改犯下本案，審酌朱男犯後和小愛達成和解等情，依朱男犯攜帶兇器強盜罪、強盜強制性交罪，合併處15年徒刑，並沒收犯罪所得。可上訴。

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