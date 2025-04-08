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別再擠雙北！基隆在地就學「資源多競爭少」　校長親揭關鍵優勢

▲基隆在地就學「資源多競爭少」 校長親揭關鍵優勢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲校長揭真相：跨區就學「僧多粥少」，在地搶資源更有利。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了幫助學子找到最適合自己的教育環境，基隆在地學校傾全力協助學生鋪陳通往理想大學的道路，「基隆Podcast」邀請暖暖高中校長單益章，與安樂高中張正組長以教育工作者的視角分享「在地就學」。暖暖高中運用藍海拾貝課程、安樂高中設計雙語教學的數理雙語實驗班，成功將學生推進心目中理想的大學。

暖暖高中最具特色的是與國立臺灣海洋大學合作的藍海拾貝課程，學生透過課程與教授進行專題研究，更可進入實驗室進行實際操作，暖中校長單益章透露：「提早接觸大學課程，讓學生在升學路上有更多的優勢。」

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有學生透過藍海拾貝的課程，建立學習歷程檔案，申請進入海大，甚至升上研究所繼續跟教授做研究；也有學生錄取到中山大學、中興大學。單校長驕傲地說：「我們可以種珊瑚，還有海大、海科館，得天獨厚的學習環境對在地學生非常有利。」

另外，日本若狭高校每年大約60多位學生會到本校進行學術交流及發表，與我們學生一起到暖暖探索在地文化；7月暖暖高中也將回訪日本進行學術研討。在地就學留在基隆，不僅可以優先到大學先修，更可將自己所學與日本高校進行分享，如果到雙北求學，僧多粥少這種機會相對是渺茫的。

▲基隆在地就學「資源多競爭少」 校長親揭關鍵優勢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、暖暖高中校長單益章（中）、安樂高中張正組長（右）。

安樂高中主要特色課程有雙語實驗班和數理實驗班，使用雙語或全英語授課，讓學生在自然的環境中學習英語，不必死背單字記文法。另外學校亦安排跨學科的中英教師協同教學，如生物、地球科學，同時提升學生英文表達與理解能力。

張正組長進一步表示，學校也與東吳大學、政大做雙語同盟計畫，每學期固定5-6次實際到大學上課，一次3小時，語言方面有上3語（德語、西班牙語、法語），並提供商管、經濟、法律等課程給社會組學生上，張正組長說：「希望學生提前接觸這些科系，對生涯的選擇可以有比較清晰的方向。」大都市人才濟濟，卻也競爭激烈，要嶄露頭角並不容易，在地就學的學生得到的機會多，學校給予的關注相對更精緻。

目前在安樂高中服務的張正組長，是安樂高中的校友，當年他會考28.8分，原可以進政大附中，但競爭對象可能是30或36分的同學，若要用繁星入學沒有優勢，所以他最後選擇留在基隆，每天還能省下3小時通勤時間，他認為：「3年省下2,500小時專注於自己的學習表現，對未來的競爭表現更有優勢。」高中畢業後，他成功地進入高師大國文系就讀，學成後回到基隆奉獻母校。

單校長也分享了完全中學（設有國中部的高中）的優勢，他認為對國中直升高中的學生來說，在對校園環境非常熟悉，且老師也對他有很深了解的情況下，學生在面臨困難時，可以同時得到國中及高中的教師兩方面的予以幫助，對學生來說是一個很大的支持。

主持人余治明表示，謝國樑市長重視在地學子就學資源，上任初期就曾親自飛往加州大學柏克萊分校，為基隆引入國際教學資源，目前已有兩位同學因「柏克萊課程經歷」透過特殊選才考取國立大學。而從暖暖高中的「藍海拾貝課程」到安樂高中的雙語數理實驗班，不難看出各校用心打造專屬在地的教育優勢。這些課程與制度的設計，不只是提升學生競爭力，更是幫助他們為夢想加速實現。

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