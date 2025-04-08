川普關稅計算灌水4倍！美智庫揭「搞錯關鍵係數」：台日韓應僅10%

▲美國智庫研究員認為，川普公布的「對等關稅」在稅率計算上出現錯誤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美國總統川普公布各國的「對等關稅」，引來全球出現經濟危機，台灣、日本、南韓的股市接連崩盤。對此，有美國智庫的研究員重新計算後發現，川普政府對於各國稅率的計算公式恐怕出現代入錯誤，導致對外公布的關稅數據是實際正確數據的4倍，台灣、日本實際的關稅稅率應該適用10%。

根據日媒《日本經濟新聞》，位於美國華府的智庫「美國公共政策企業研究院」（AEI）是研究政府、政治、經濟與社會福利的獨立非營利性機構，該機構研究員本月4日發布分析指出，依照美國貿易代表署（USTR）所公布的關稅稅率計算公式，分子是「出口額減去進口額」（貿易逆差金額），分母是2個係數與進口金額的相乘積。

然而，問題卻出在分母使用的係數。第一個係數是「關稅對進口價格的變動數值」，美國貿易代表署將之設定成0.25，第二個係數則是「進口需求對價格的彈性值」，該係數被設定為4。

0.25與4相乘後變成1，導致關稅稅率計算公式實際上變成「貿易逆差」除以「進口金額」，川普政府再將結果拿來除以2，變成2日針對各國與地區所公布的關稅稅率。

對此，AEI研究員分析後指出，第一個係數應該代入的是0.945，而非0.25，然而川普政府卻錯誤使用「關稅對零售價格的彈性質」代入計算，而非進口價格的變動數值。

日本名古屋外國語大學特聘教授瀧田洋一也在社群平台X分享該則報導，指出中國、台灣、南韓、日本、歐盟經過正確計算後的實際對等關稅稅率應該適用10%，賴索托13.2%、柬埔寨13%、寮國12.7%、越南12.2%，然而川普政府所公布的數據卻是中國34%、台灣32%、南韓25%、日本24%、歐盟20%、賴索托50%、柬埔寨13%、寮國48%、越南46%。

美國芝加哥大學布斯商學院經濟學家尼曼（Brent Neiman）近日在《紐約時報》撰文指出，當川普上週在公開場合展示一張關稅圖表時，他第一反應便是「天啊，這些數字怎麼可能這麼高？」

尼曼指出，川普團隊在計算對等關稅時所引用的，正是他與另外3位學者於2021年共同發表的一篇關於關稅的研究論文。然而，尼曼認為川普陣營誤用了研究數據。他表示，與美國公共政策企業研究院（AEI）的分析結果一致，實際的有效稅率應該僅約為美國政府公布數字的4分之1。

尼曼強調，「我認為他們誤讀了我們研究中的數字。就我的研究來看，正確的係數應該是他們使用數字的4倍，這也導致他們所計算出的貿易逆差被高估了4倍。」