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大陸 大陸焦點 特派現場

美副總統范斯稱「中國鄉巴佬」惹怒陸網　中方嗆：無知又悲哀

記者廖翊慈／綜合報導

美國副總統范斯（J.D. Vance）近日在接受美媒專訪時表示，「我們向中國鄉巴佬借錢，購買中國鄉巴佬製造的東西。」該發言，引起大陸民眾不滿直呼「傲慢又無禮」。中國外交部發言人林劍8日在舉行例行記者會上，直批范斯的言論「無知又缺乏禮貌」。

綜合陸媒報導，一名記者向林劍提問，「美國副總統范斯在接受媒體採訪談及，川普政府對華貿易政策時，聲稱美國向中國鄉巴佬（Chinese Peasants）借錢，來購買中國農民製造的東西，請問中方對此有何評論？」

▲中國外交部發言人林劍直指，范斯的發言無知又無禮。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國外交部發言人林劍直指，范斯的發言無知又無禮。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍表示，「中方對中美經貿關係的立場，已經講得很清楚了，聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詬異，也感到悲哀。」

范斯在受訪時表示，「我們所有人都應該退一步並捫心自問，全球化的經濟給美國帶來了什麼？從根本上說，它基於兩個原則，背負巨額債務，來購買其他國家為我們製造的東西……說得更直接一些，就是我們向中國鄉巴佬借錢，來購買中國鄉巴佬製造的東西。」

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）該段發言引起大陸民眾不滿。（圖／路透）

據了解，范斯使用的是「peasant」這個詞彙，在劍橋辭典裡譯作農民，農夫，但在口語上的意思更指鄉野村夫、鄉巴佬或舊時代貧窮的粗人等，是一種帶有歧視和貶義的詞語。

這番言論也引起大陸網友們的批評，「他的自傳不是鄉下人的悲歌」、「吃不到葡萄的酸狐狸」、「這確定是一個副總統的言論」、「他根本沒來過中國」。

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