企鵝無人島也課關稅？　美商務部長「點名中國」解釋了

▲一群國王企鵝在赫德島（Heard Island）欣賞雪景。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府2日宣布對等關稅，就連一座「只有企鵝棲息」的無人島也被課徵10%關稅，引發各界熱議。對此，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以中國為例解釋，這是為了防堵漏洞。

CNN報導，美國對等關稅的課徵對象，包括逾180個國家與領地的貿易夥伴，其中一個卻成為網路迷因與笑話主題，那就是澳洲外島領地「赫德島與麥克唐納群島」（Heard and McDonald Islands）。

該群島位於印度洋、靠近南極洲，大面積土地都被冰雪覆蓋，目前沒有任何人類居住，只有海豹與企鵝等動物棲息，卻仍被美國列入10%關稅清單。

▲盧特尼克解釋，為什麼把無人島也列入關稅清單。（圖／路透）



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）6日在CBS節目「面對國家」（Face the Nation）解釋，為何該群島也被納入關稅對象，因為「如果你在清單上漏了任何東西，那些試圖套利美國的國家，就會透過這些國家（讓商品）進入美國。」

盧特尼克舉例，2018年、也就是川普第1屆任期時，也曾在貿易戰中，對中國課徵關稅。當時，北京的應對措施卻是「開始透過其他國家進入美國」。

一些人猜測，川普政府可能利用人工智慧（AI），生成被課徵關稅的國家清單。盧特尼克嚴加否認，並且指出許多國家都沒有在清單上。