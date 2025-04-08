不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬　網愣：以前可以

▲澳洲袋鼠蛋蛋造型的紀念品。（圖／資料照)



記者施怡妏／綜合報導

有網友從澳洲回國，想購買「袋鼠蛋蛋」作為紀念品，不過有網友指出，以前是可以帶的，但現在被列為禁止品項；還有人透露，之前曾有人帶回2顆袋鼠蛋蛋，入境遭到沒收，幸好主動申報才免去20萬元罰款。駐墨爾本台北經濟文化辦事處提醒，「袋鼠蛋蛋」製成的鑰匙圈、瓶器都禁止攜帶入境。

有網友在Threads發問，澳洲販售的「袋鼠蛋蛋」能不能帶回台？事實上，駐墨爾本台北經濟文化辦事處去年在FB粉專發文，「袋鼠蛋蛋」製成的鑰匙圈、開瓶器是澳洲特色紀念品，但屬於禁止入境的動物產品，旅客切勿攜帶，以免受罰。

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曾有網友從澳洲帶回2顆「袋鼠蛋蛋」，入境後被沒收，因主動申報才免罰20萬，「去澳洲不要買這種會讓行李箱有味道，又帶不回來的東西」。

對此，不少網友驚呼，「這個怎麼會不能帶？我一直覺得這是伴手禮的一種」、「這個竟然不能帶」、「居然是違禁品，長知識了」、「以前可以欸」、「原來申報不代表就可以帶進去」、「我20年前帶過欸，甚至還帶了一個袋鼠皮草地墊回來」。

此外，根據農業部動植物防疫檢疫署公告，旅客入境不得攜帶5大類物品，包括鮮果實（如水果類、瓜果類、檳榔等）、土壤與附著土壤之植物及其產品、有害生物或活昆蟲（如蚱蜢、甲蟲、獨角仙、鍬形蟲等）、列屬禁止輸入疫區之寄主植物或其產品、列屬禁止輸入之應施檢疫動物及動物產品（如來自近3年發生非洲豬瘟國家之豬肉及豬肉製品等）。