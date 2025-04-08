去年國道192起火燒車創5年新高　高公局曝保命SOP

▲3月13日國1北上27.8K發生半聯結車起火。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

國道火燒車事件頻傳，上月13日國道1號北向外路肩發生半聯結車（載運食用油）火燒車，雖未導致人員傷亡，但造成車流回堵11公里。根據高速公路局統計，去年國道共發生192起火燒車事故，創下近5年新高，今年1至3月也有36件，呼籲民眾出發前應妥為檢查車輛狀況，若行進中發覺車況異常，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援。

根據高公局統計，2018年至去年國道火燒車事故依序有149件、193件、130件、122件、149件、189件、192件，今年1至3月也有36件。高公局表示，近期對國道交通影響較大的火燒車事故為上月13日下午2時，於國1北向27.8公里外路肩發生的1輛半聯結車火燒車事故，雖未導致人員傷亡，但造成車流回堵11公里。

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高公局指出，若駕駛行進中發覺車況異常，應先啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上待援。若車輛無法滑離車道時，除立即顯示危險警告燈外，當事人應在確認自身安全下，盡速於故障車輛後方100公尺以上處所放置車輛故障標誌。

▲2月7日國3南向375.6K發生4輛大貨車追撞事故。（圖／高公局提供）

另外，高公局也統計，今年截至3月底，國道A1死亡共有13件，其中疑因未保持安全距離造成的追撞事故有5件，占比達38%，造成6死10傷。

高公局提醒，在正常天候狀況下，國道行車安全距離計算方式可分為以行駛速度計算，或以行車時間計算，前者小型車與前車應至少保持「速度除以2（公尺）」的距離，大型車與前車應至少保持「速度減20（公尺）」的距離；後者則是自身車頭與前車車尾通過某一定點（如標誌、燈桿）的間隔時間，小型車應至少間隔2秒鐘，大型車應至少間隔3秒鐘。

▲以時間計算安全車距方式。（圖／高公局提供）