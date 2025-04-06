國5雪山隧道回堵4.5公里　下午才是高峰「國道13路段」易塞　

▲國道上午發生交通事故，造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今(6日)為清明連假最後一天，國5北上已經出現收假車潮，宜蘭到頭城路段壅塞，雪山隧道南端入口排隊長達4.5公里。高公局預估下午還有一波北返車流，13處路段易塞，恐塞到深夜9時到10時。

清明節連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為28.8百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向大雅系統至台中系統(事故)；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。

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國道今上午也發生多起事故，8時36分國10東向0.5公里處發生1輛小客車及1輛砂石車追撞；上午10時9分於國1北向166.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時31分排除，造成後方車流回堵5公里；11時01分國1北向213.2公里處發生2輛小客車追撞事故，也造成後方車流回堵2公里。

高公局預估下午還有一波北返車潮，13處國道路段易塞，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。