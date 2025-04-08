金門近百人遭詐！詐團盜帳號狂借錢手法曝　她好心匯款痛失5萬



▲在LINE上看到朋友傳來「孩子畫作比賽投票」連結時，除非確定是朋友本人傳的，不然千萬不要點。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

近日金門民眾有不少人因在LINE上，點擊朋友傳來的「孩子畫作比賽投票」連結，導致帳號被盜，之後詐團又利用帳號向受害人的親友傳訊借錢，初估有近百人受害。金門縣警局提醒，民眾切勿點選來路不明的投票網站註冊會員或認證登入，必要時可先搜尋官方帳號或撥打官方聯絡電話進行查證，避免遭盜取個資。

據了解，其中一名被害人小美(化名)於6日下午，在LINE上收到同事的訊息，稱急需用錢，因為是同事傳送的訊息，小美沒有起疑，直接用台灣pay轉帳5萬元到對方提供的帳戶內，匯款完畢後，才看到公司群組內有人替同事說明其帳戶被盜，小美驚覺遭詐，立即報警處理，但5萬元已經拿不回來。

這類案件的網址網域都會在境外，盗取帳號後更換原認證電話號碼及電子郵件，再也搶不回來自己的帳號，而詐團使用新的電話號碼會是國外門號或是一次性人頭門號（可以收簡訊碼就好），電子郵件可以任意以境外ip 申請，盜用後的LINE登入ip有可能是外國vpn，也可能是境外ip或一次性國際漫遊卡，這些都是利用網路本身的特性-匿名性、隱匿性、無國界性，所以查到的可能性微乎其微。

警方強調，接到陌生來電先查證，切勿因聲音相似或通訊軟體帳號相同，就誤認電話那端是親友而受騙，若當接獲假冒親友來電或訊息借錢，一定要提高警覺再三確認並向本人査證，且現今通訊軟體發達，民眾平時大都以通訊軟體聯繫，遇到這種情況，最好能以自動電話向親友查證，勿僅透過通訊軟體的來電聲音、LINE大頭照、貼圖、對話就認為對方是你所認識親友，最好能和親友建立專屬的密語以確認身分。

警方呼籲，民眾務必先搜尋正確官方帳號，不知道如何分辨什麼是真的官方網址，就「千萬、千萬、千萬」不要任意點選不明連結進行註冊會員或認證登入，避免依假連結網頁指示操作，在登入LINE認證的時候，遭詐騙集團盜取個資及帳號，之後詐團再向你的LINE好友借款詐騙或傳送網路投票連結，再被盜取帳號，周而復始不斷詐騙。