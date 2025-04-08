都愛上「戰地骨科醫師」　彰化2女衰淪被告親揭詐團SOP

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花、小美（均化名）都是單親媽媽，2人分別在臉書結識2名自稱在戰地擔任骨科醫師的網友，因誤信對方的話術，2人為了讓「男友」順利來台，竟真的交出自己和家人的金融帳戶資料，結果反而淪為詐團的利用工具。彰化地院法官日前審理之後，認為小花和小美都是受到感情詐騙，最終裁定無罪。

▲小花和小美都落入詐團「戰地醫師」的感情詐騙陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，她是在2022年9月間透過臉書結識自稱「金龍」、擔任戰地骨科醫師的美國軍醫，對方身世悲慘，父母雙亡又喪妻，與就讀大學的兒子相依為命；她因為頻繁聊天，逐漸與金龍產生情愫，對方說退休後要帶著兒子一起來台生活，但想先寄一筆服務補償金給她，只是包裹超重需要加收20萬元運費，她便依照指示買了20萬元的虛擬貨幣並存入指定錢包，後來又被通知要繳納450萬元自動簽名費，因無力付款，才在金龍的介紹下，將女兒名下的帳戶提供給自稱軍隊經理的人使用，直到帳戶被警示，她才驚覺被騙了。

小美也表示，她是透過臉書認識一名在內戰頻繁國家擔任骨科醫師的王姓網友，同樣是透過頻繁聊天產生感情，對方聲稱即將退休，要帶在香港的兒子一起來台生活，然後再以包裹手續費用要20萬元等理由，騙她用保單去質押借款，並依照指示購買虛擬貨幣、匯入指定錢包，「我也是被感情沖昏頭，才會幫王男做這麼多。」

彰化地院法官調閱小花、小美與「醫師男友」的對話紀錄，發現他們經常對2人噓寒問暖或表達愛意，對小花、小美而言，他們是交往對象，不是毫無意義的陌生人，在女方的認知中，上述行為是在幫助交往對象拿到包裹，以便達成交往對象來台共同生活的最終目的。

法官表示，該詐團對小花、小美使用的手法幾乎完全相同，其中王男甚至提供護照、身分證翻拍照片，誘導小美相信自己是真實存在的人，小花、小美逐步陷入詐團設下的圈套，並依照指示操作匯款，絲毫沒有發現那些錢與犯罪所得有關，加上現有證據並無法證明2人有明確的犯罪行為，最終因證據不足，裁定2人無罪，全案仍可上訴。