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社會 社會焦點 保障人權

租期3天換5萬元報酬？　大學生慘被判刑2個月再罰1萬

記者黃翊婷／台北報導

大學生阿哲（化名）為了獲得5萬元報酬，竟將自己的提款卡及密碼交給詐騙集團成員使用，導致2名受害者遭騙7.5萬元。士林地院法官日前審理此案，並依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處阿哲有期徒刑2個月，併科罰金1萬元。

▲▼ 提款機,ATM,領錢,銀行。（示意圖／CFP）

▲阿哲為了5萬元報酬，把自己的提款卡和密碼交給詐團，反而害慘自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲應當可以預見，若將金融帳戶資料交給他人使用，可能會淪為詐團的利用工具，但去年9月間，他仍被詐團以「租期3日可獲得5萬元報酬」等話術吸引，輕率將自己的提款卡（含密碼）放到捷運站的置物櫃內。

詐團成員取得阿哲的提款卡之後，相繼以網拍訂單錯誤、賣貨便交易異常等理由，從2名受害者手中騙走7.5萬元。後來受害者們發現異狀報警，警方循線調查，很快就查到提供帳戶的阿哲。

士林地院法官認為，阿哲的行為助長詐財歪風，擾亂金融交易往來秩序，確實不可取，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，但至今仍未與受害者們達成和解或賠償損失，最終依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處他有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，前者得易科罰金6萬元，後者得易服勞役10日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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