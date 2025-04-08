乘客搭捷運「看股票分析影片」　妹妹喊1句！他忍不住比讚

▲很多乘客都會在車廂內看影片。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台股繼昨（7）日重挫2065點，今（8）日續開低盤，指數以重挫167.88點、19064.47點開出。許多投資人、股民都非常關心股市消息，有著流利口條的網紅視網膜（陳子見）在臉書上分享，有個叔叔在捷運上看股票分析的影片，結果年輕妹妹的一句話，就讓他忍不住給讚。

視網膜在臉書粉專「視網膜 Retina」上發文表示，搭捷運時，有個叔叔用手機觀看股票分析影片，且還將音量開得很大聲，因此在一旁的年輕妹妹就跟叔叔說，「所有人都知道跌很慘，不用播出來給大家聽」。對此，視網膜也透露，他對那麼妹妹比了個讚。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所有乘客都感謝這位年輕妹妹」、「好帥喔」、「我也想給妹妹比個讚」、「別讓阿伯在你傷口狂妄的撒鹽」、「怕大家不知道他住在99%的綠建築吧」、「坐高鐵一堆人講電話也超大聲，巴不得大家都知道他生意做很大」。

過去「台北捷運」曾透過粉專詢問大家，搭捷運時，「最受不了的NG行為是？」底下就有不少網友認為，手機聲音開很大聲、不戴耳機很NG，會嚴重影響到其他乘客。另外，也有網友認為，靠在扶手上、咳嗽不戴口罩、擋在門口滑手機、後背包不往前背等行為，都讓人很受不了。