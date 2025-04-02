陸女客大鬧機艙一口咬住空服員　空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

記者魏有德／綜合報導

深圳航空一架編號ZH9539航班昨（1）日預計自深圳寶安飛往上海虹橋機場，途中停靠景德鎮機場。就在飛機起飛前，有乘客發生衝突，在機上鬧得不可開交，導致該航班延誤超兩小時，同時，在空服員「勸架」過程中，其中一位發了狂似的乘客一口咬住一名女性空服員，這名空服員在掙脫不成之際，只能哀求喊道，「你咬到我啦！」

▲深圳航空空服員在排解機上糾紛時被乘客咬傷。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，4月1日夜間，有網友發帖稱，深圳航空ZH9539航班起飛前，有乘客之間發生衝突，一名空姐勸阻時被乘客咬到後送醫，2日，深圳航空客服人員回應稱，深航方面高度重視這一事件，已經啓動調查程序，並將及時公佈調查結果。

根據客艙內乘客拍攝的影片顯示，一名女性乘客疑似與其餘乘客發生糾紛，演變成肢體衝突，兩名女性空服員和一名男性空服員連忙上前架住這名乘客，不料，這名乘客一邊歇斯底里地喊叫，一邊扭動身軀掙扎，場面十分混亂。

過程中，一名深航女空服員的手被女乘客咬住不放，痛的叫出聲來，眼看這名乘客遲遲不肯「鬆口」，女空服員只能無奈地喊著，「你咬到我啦！」並繼續嘗試掙脫。

深圳航空今（2）日透過官方帳號發文稱，4月1日，ZH9539深圳-景德鎮航班登機結束後，機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理，「深航將全力維護旅客和員工的合法權益，呼籲廣大旅客遵守乘機規定，文明乘機出行。」