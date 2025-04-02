　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員　空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

記者魏有德／綜合報導

深圳航空一架編號ZH9539航班昨（1）日預計自深圳寶安飛往上海虹橋機場，途中停靠景德鎮機場。就在飛機起飛前，有乘客發生衝突，在機上鬧得不可開交，導致該航班延誤超兩小時，同時，在空服員「勸架」過程中，其中一位發了狂似的乘客一口咬住一名女性空服員，這名空服員在掙脫不成之際，只能哀求喊道，「你咬到我啦！」

▲深圳航空空服員在排解機上糾紛時被乘客咬傷。（圖／翻攝微博）

▲深圳航空空服員在排解機上糾紛時被乘客咬傷。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，4月1日夜間，有網友發帖稱，深圳航空ZH9539航班起飛前，有乘客之間發生衝突，一名空姐勸阻時被乘客咬到後送醫，2日，深圳航空客服人員回應稱，深航方面高度重視這一事件，已經啓動調查程序，並將及時公佈調查結果。

根據客艙內乘客拍攝的影片顯示，一名女性乘客疑似與其餘乘客發生糾紛，演變成肢體衝突，兩名女性空服員和一名男性空服員連忙上前架住這名乘客，不料，這名乘客一邊歇斯底里地喊叫，一邊扭動身軀掙扎，場面十分混亂。

▲深圳航空空服員在排解機上糾紛時被乘客咬傷。（圖／翻攝微博）

過程中，一名深航女空服員的手被女乘客咬住不放，痛的叫出聲來，眼看這名乘客遲遲不肯「鬆口」，女空服員只能無奈地喊著，「你咬到我啦！」並繼續嘗試掙脫。

深圳航空今（2）日透過官方帳號發文稱，4月1日，ZH9539深圳-景德鎮航班登機結束後，機上兩名旅客發生糾紛，一名乘務人員在維護客艙秩序過程中手臂輕微受傷，及時送醫後已無大礙，涉事旅客被移交警方處理，「深航將全力維護旅客和員工的合法權益，呼籲廣大旅客遵守乘機規定，文明乘機出行。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 2 5083 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前飛官反共被踢群！現役少將副參謀長喊＋1　國防部回應了
快訊／陸批民進黨「賣台引戰」　宋濤會見夏立言：兩岸是一家人不
金秀賢絕地大反攻！　列10點真相證據
快訊／5縣市低溫特報！急凍10度以下
快訊／討錢被罵「沒路用的人」　他放火燒死妻女
直擊／搶看木村拓哉「400人擠爆機場」！　粉絲當場哭了
台灣最富54人　名單曝光
大批台男在柬埔寨被捕！　179人來自台灣
首波返鄉車潮塞了　國1「紫爆」龜速10多公里
一家4口「母女成焦屍」！　父獨自逃出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美歐日指責「共軍對台軍演」　陸外交部強調：不容外來干涉

快訊／宋濤會見夏立言都重申「九二共識」　呼籲：兩岸是家人不是敵人

電池惹的禍？　小米官方稱：SU7「2款電池隨機安裝」待調查

小米SU7燒出電池安全疑慮　專家吐真話：其他品牌也難倖免

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員　空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

太密集曝光戰術？陸秀出航母、遠程火力　陸專家：多種打法更立體

SU7電池非寧德時代？　小米坦承還用了這牌

曾處理反送中示威　港新警務處長上任重點「維護國安」

爸愛打麻將幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字　媽驚喜：不改了

曾是田徑冠軍！53歲陸「抗癌網紅」過世　他生前親吐患病因素

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

北市女騎士自摔遭多元計程車輾過！　腦、肺嚴重出血...驚悚畫面曝

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

黃子韜徐藝洋睡前要對暗號　祝緒丹超羨慕：好可愛～

中國海警同步侵擾金馬！　海巡派4艦艇全天候強勢拒止

丁寧再批黃子佼「創意私房」案　敬請重判「把憤怒變成力量」

美歐日指責「共軍對台軍演」　陸外交部強調：不容外來干涉

快訊／宋濤會見夏立言都重申「九二共識」　呼籲：兩岸是家人不是敵人

電池惹的禍？　小米官方稱：SU7「2款電池隨機安裝」待調查

小米SU7燒出電池安全疑慮　專家吐真話：其他品牌也難倖免

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員　空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

太密集曝光戰術？陸秀出航母、遠程火力　陸專家：多種打法更立體

SU7電池非寧德時代？　小米坦承還用了這牌

曾處理反送中示威　港新警務處長上任重點「維護國安」

爸愛打麻將幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字　媽驚喜：不改了

曾是田徑冠軍！53歲陸「抗癌網紅」過世　他生前親吐患病因素

以色列宣布擴大加薩軍事行動　「占領大片土地」納入安全區

就安基金沒打算追討？　洪申翰：決策者責任將配合司法追究

投資AI機器人賺大錢男遭詐40萬　女車手被逮頻問：我會被抓嗎

美歐日指責「共軍對台軍演」　陸外交部強調：不容外來干涉

台中廣天宮財神借庫4／11登場　廟方備600萬讓信徒求財氣

Johnnie Walker 52年威士忌登場　要價近84萬元限量10瓶

快訊／緬甸8.2強震後「地表位移6公尺」！　影響範圍長400km

前飛官反共被踢群！現役少將副參謀長喊＋1　國防部：細部再了解

台東成功分局獲配全新巡邏車　提升執勤安全與機動性

【廣編】佳格成2025雙北世壯運官方贊助商！攜手新北市體育局開60堂運動營養班

5歲女童嘴唇發紫父母急求助　台南警開道「5分鐘」送醫

大陸熱門新聞

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

女大生遭鎖死車內燒到碳化！小米公布數據　媽慟：只有2秒反應

快訊／解放軍今進行「海峽雷霆-2025A」演練

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

陸海警閩南語又喊話！　警告我艦方：請你不要誤判形勢

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

共軍官媒：要用賴聽得懂、感到怕、覺得疼的方式嚴厲懲戒

全紅嬋成年首戰！中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

陸男摔傷反告救援同事　法院駁回：違背善良風俗

蟒蛇戰略！解放軍一次次「進逼」台灣

SU7燒成火球畫面曝！家屬怒：小米沒聯絡

更多熱門

相關新聞

陸官媒製作「海峽雷霆-2025A」軍演海報 中字戳破簡體「獨字」

陸官媒製作「海峽雷霆-2025A」軍演海報 中字戳破簡體「獨字」

解放軍東部戰區自昨（1）日上午起發動聯合演訓，出動包含航母山東艦在內的各式船艦及空中裝備進行圍台各種科目演練，演訓持續一天後，東部戰區今（2）日宣佈，在台灣海峽中部及南部實施代號為「海峽雷霆－2025A」的軍事演練，同時，大陸官方社群媒體「玉淵譚天」也發出軍演的「主視覺」海報，同步進行宣傳戰。

陸在建大橋上兩撥人馬大亂鬥！ 無懼腳下百丈深淵潑糞亂拳畫面曝

陸在建大橋上兩撥人馬大亂鬥！ 無懼腳下百丈深淵潑糞亂拳畫面曝

跟進空姐不再只能穿裙裝！長榮航空新褲裝亮相

跟進空姐不再只能穿裙裝！長榮航空新褲裝亮相

台灣虎航首度移師高雄「招募30名空服員」　月薪上看70K

台灣虎航首度移師高雄「招募30名空服員」　月薪上看70K

關鍵字：

糾紛深圳航空空服員乘客衝突航班空姐

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

韓籍啦啦隊女神遭霸凌舉止異常　全恩菲嚇退中職球團

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

黃立行消失8年現蹤「頭髮白了」！

恐跌破10℃　下波雷雨變天時間曝

頑童瘦子開戰了！　突點名「ozi只勾二嫂」：是活的他都搞

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

快訊／《捍衛戰士》方基墨逝世！　享壽65歲

龍婆又命中？曾預言2025年地震肆虐

被疑遭曾國城伸鹹豬手　Albee發文談當年

台灣連5天沒地震　專家示警：要小心了

溫妮深夜吵架億萬身價男友！「跺腳狠瞪」過程全被拍

重機撞凹2200萬法拉利！男騎士眼神死透

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

曾國城2度伸鹹豬手！

更多

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面