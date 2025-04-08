罷吳思瑤、吳沛憶二階領表　藍黨部扛2萬責任額、青年街頭催連署

▲罷免吳沛憶、吳思瑤第二階段領表。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免潮遍地烽火，由國民黨青年軍發起罷免綠委行動，共有12案進入第二階段連署，其中最被黨內寄予厚望的罷免北市雙吳團體今（8日）正式向中選會領表。罷免綠委吳思瑤的「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，期盼在40天內蒐集到3萬5000件連署書，當作送給總統賴清德520就任滿一年的大禮，並稱與台北市黨部分進合擊，街頭連署負責1萬份，市黨部則負責2萬份。

賴苡任指出，雖然法定第二階段連署需要在60天內達到選舉人數10%，但罷吳團體也會比照其他罷免團體，用40天的時間盡量去搜到3萬5000件連署書送交中選會，因為40天後正好是賴清德就任滿一年的5月20日，希望將罷免吳思瑤的連署書當作送給賴清德的大禮。

至於二階戰略、黨中央有無出手助拳？賴苡任低調表示，不論中央還是地方，只要是國民黨都有幫忙，「正式邁入二階段了，國民黨不要分你我也不要分上下，大家就一起全力合作。」

由於罷瑤連署成案門檻推估近2.7萬份，賴苡任透露，罷團將與市黨部分進合擊，具動員能力的市黨部負責2萬份，罷瑤團體以設立街頭連署站點與打游擊方式，負責1萬份，「我已經主動跟黃呂主委說過了，罷團能做的就是街頭連署，在未來的40天，1萬份是我給自己的目標跟責任，希望能在街頭連署到上萬份連署書。」

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人劉思吟受訪也批，美國祭32％關稅，吳沛憶完全不顧中正萬華選區，周末還跑到花蓮去罷免藍營立委，身為執政黨立委，不關心老百姓經濟問題，還去加油添火罷免，「請問你是打算不當台北立委嗎？你週末跑去花蓮罷免，你是打算接下來要待在花蓮？」