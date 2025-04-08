好天氣要沒了！明午起變天「全台防雷雨」　周末雨區再擴大

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員林伯東表示，未來一周受2波鋒面影響，好天氣預計到明天上午，明天下午起到後天首波鋒面來襲，第2波為周六，期間各地天氣不穩定，都有雷雨或短延時強降雨，甚至有劇烈天氣發生機率。周日雖然鋒面遠離，但東北季風影響，各地恐略為降溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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林伯東表示，今天台灣高空有低壓系統逐漸通過，雲層較多，東半部仍有降雨情形。明天華南有鋒面系統建立逐漸移出，晚間通過，周四整天都是鋒面通過的過程，天氣較不穩定。周五鋒面通過後，沒有明顯冷空氣下來。周六另一波鋒面通過，天氣又轉為不穩定。周日東北季風增強轉涼，緊接周一高壓通過、冷空氣減弱再回溫。

未來一周降雨趨勢，他指出，今天至明天上午大致為穩定天氣，花東有零星降雨。明天下午至晚間鋒面逐漸影響，由北而南轉為降雨，且可能有雷雨發生機率，周四各地都不穩定，可能有劇烈天氣發生機率。周五為兩波鋒面空檔，桃園以北地區、以南山區及東半部有降雨機率，天氣相對穩定偏濕。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東表示，周六另一波鋒面通過，各地都有短延時強降雨的機率或雷雨，降雨區域更廣、影響範圍更大，要留意劇烈天氣。周日東北風增強、冷空氣南下，周一冷空氣又減弱、降雨趨緩。

溫度方面，他表示，前期沒有冷空氣影響，各地約18至26度，且明天跟周五相對高溫；周日東北季風增強稍轉涼，預估各地低溫15至16度、高溫22度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

另外，他也說，今晚至明晨中部以北、今起至周六清晨金馬地區有霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。