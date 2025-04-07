未來一周2波鋒面「全台有雨」　周六雨勢擴大

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地為多雲到晴好天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有2波鋒面影響，周三晚間至周四首波鋒面來襲，全台都有短暫陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢機率，周六另一波鋒面接力，雨勢範圍更廣也更強，期間要留意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。

黃恩鴻指出，未來一周有2波鋒面影響，周三白天前都是回暖天氣型態，僅東半部有局部短暫雨，其他地區雲多偶有零星降雨，大多可見陽光。周三晚間至周四鋒面影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，中部以北有較大雨勢機率，期間要留意短延時強降雨、雷擊或強陣風。

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他表示，周五鋒面遠離，轉為南風環境，桃園以北、東半部地區及各地山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。周六另一波鋒面影響，全台都有陣雨或雷雨，且雨勢範圍更廣也更強，中部以北要留意局部大雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，未來一周溫度變化不大，但周日鋒面通過後，緊接東北季風影響轉涼，各地低溫略降為16至18度，高溫20至22度，降雨則趨緩轉為多雲天氣。他也說，下周一東北季風減弱，各地偏乾，為多雲到晴天氣，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨。

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

另外，他也提醒，今天到周五回暖期間，金馬地區可能有霧或低雲影響能見度；周二晚間至周三中部以北也有局部霧或低雲，提醒民眾留意。