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2波「鋒面水彈」接力！雷雨變天　半個台灣大雨熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲未來一周天氣暖溼悶熱、水氣偏多 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

晴雨交替，中央氣象署表示，未來一周天氣暖溼悶熱，水氣偏多整齊悶熱，預估9日（周三）晚起鋒面一波波移入，天氣變化快速，1至2天就一變。氣象專家也分析，9日晚起各地降雨明顯並有雷雨機會。

氣象署預報，明天環境吹東南風，迎風面東半部地區及恆春半島雲量偏多，偶有局部短暫雨，西半部山區及北部地區有零星降雨機率，不過雨勢緩和，大多時間可見陽光；氣溫部分，預估再上升一些，西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱，夜晚清晨低溫普遍約18度，感受仍稍涼。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲鋒面通過各地降雨機率高。（圖／NCDR）

9日環境仍吹東南風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其它地區多雲到晴，氣象署預計，9日入夜起隨著鋒面接近，北部地區先開始轉為局部短暫陣雨或雷雨，中部及南部山區也逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面通過及影響至10日（周四），期間各地降雨機率高，尤其中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，整體雨勢在10日下半天逐漸趨緩。

天氣風險公司分析，未來一周天氣受鋒面通過及華南雲系東移影響，9日晚間起各地降雨明顯並有雷雨機會，預估屆時在鋒面影響下，西北部、東半部累積降雨較多，各地轉雨且入夜有雷雨發生機會，局部單點有較大雨勢發生。10日鋒面通過，水氣較多，海上有對流胞發展機會，清晨至上午雨勢較明顯，各地有短暫陣雨或雷雨機會，中部以北雨量累積較多，局部單點降雨量可達大雨等級，下半天之後各地降雨逐漸趨緩。

▼氣象署一周天氣預報：

●4/7～4/9白天（一～三），回暖、悶熱、晴時多雲偶有雨
中南部多雲到晴，高溫回到30度左右
北部、東半部局部短暫雨，午後出現短暫陣雨機率較高，尤其9日白天
4/9最暖熱，西半部高溫29～31度，東半部也可來到25～27度
夜晚清晨仍較涼，記得攜帶薄外套以應對日夜溫差

●4/9晚間～4/10（三～四）鋒面通過，留意較大雨勢及陣雨、雷雨
4/9下半天北部地區漸轉有局部短暫陣雨
中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢出現的機率，其他各地也有局部短暫陣雨或雷雨
氣溫因降雨微降，但高溫仍有25度以上
鋒面通過期間，降雨較為明顯，留意伴隨雷雨出現的雷擊、強陣風、短延時強降雨等現象

●4/11（五）鋒面遠離、水氣仍多
雨勢稍緩但還是會下
北部、東半部地區，中南部山區仍有短暫陣雨
中南部平地轉晴
各地高溫25～30度，低溫18～22度，水氣多，顯得悶熱

●4/12～4/13（六～日）另一鋒面通過，全台再度轉雨
北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，留意較大雨勢的出現
其他地區也有局部短暫陣雨
整體依舊偏悶偏暖

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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