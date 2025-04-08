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狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）談到總統川普的對等關稅政策時強硬表示，即使其他國家提出取消對美國商品的關稅，也不足以退讓，尤其歐盟都在剝削美國人，但美國人民很快就會看到好處，市場也會觸底反彈。

根據《紐約時報》報導，納瓦洛7日接受CNBC訪問時表示，美國正面臨一場因長期貿易逆差造成的「國家級緊急狀態」，唯一的解方就是其他國家必須拿掉那些妨礙美國商品流通的貿易壁壘。

歐盟7日提出，如果美國願意對歐洲商品取消關稅，他們願意把美國車輛和工業產品的關稅降到零。不過，納瓦羅批評歐盟徵收增值稅（value-added taxes）、限制美國肉品進口，還有整體關稅水準偏高等問題，「你們能想到的方法都在剝削美國人民，所以不要只是說什麼我們會降低關稅而已。」

納瓦洛也點名越南，指責該國把產品傾銷進美國市場、侵犯智慧財產權，還摧毀了像是蝦子、廚櫃等美國產業，「當他們來找我們說要把關稅降到零，這對我們沒意義，因為真正重要的是那些非關稅的作弊手段。」

不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）則在當天稍晚接受訪問時釋出談判意願，「你知道的，川普總統比誰都懂怎麼讓自己握有最大的談判籌碼。」貝森特將和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）共同負責與日本談判。

貝森特建議，「（外國官員）冷靜點，不要升高情勢，帶著你們的提議來找我們，到時候，川普總統就會準備好開始談判。」

納瓦洛提到，美國人民很快就會看到減稅，還有像是放寬法規、能源價格下降、利率降低、製造業重組等其他好處，「我們會讓美國重新開始自己生產東西，實質薪資會上升，企業利潤也會增加，市場也會觸底反彈。」

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