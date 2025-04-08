股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普日前對台灣祭出32％關稅，行政院長卓榮泰7日邀請朝野共商國是，國民黨則呼籲「停止大罷免」，團結應對問題。對此，聯電創辦人曹興誠先是批評這是詭計別上當，今（8日）再度喊話，關稅問題和股市下跌，比國家滅亡孰輕孰重？大家儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」，驅逐內奸後，沒有克服不了的問題，大罷免萬萬不可停止。

曹興誠表示，什麼是「國難」？2018年，中共修改憲法，妄稱「台灣是中華人民共和國的領土」，意圖侵吞台灣人共同擁有的，價值起碼50兆台幣的地產，讓台灣人變成「無產階級」，並導致中華民國的滅亡。這是國難。

曹興誠表示，賴總統的對策是，不承認中共憲法內容，宣布兩岸兩國互不隸屬，中國是台灣境外敵對勢力。國民黨裡的投共幫，有「共赴國難」，支持賴總統，抗拒台灣的領土被侵吞嗎？

曹興誠認為，他們不但不支持賴總統保護國土，反而站在中共立場，咒罵賴總統是台獨，是挑釁，在引起兩岸戰爭。「投共幫」這樣槍口對內，顯然在和中共裡應外合，意圖消滅中華民國。

關稅問題和股市下跌，比國家滅亡孰輕孰重？曹興誠批評，投共幫不關心國家滅亡，卻聲稱關心股市和關稅，絕對是虛情假意，他們只會幸災樂禍，擴大問題，絕對不會真心和賴政府合作去解決問題。

曹興誠說，上次武漢病毒來襲，大家已經領教過國民黨的無理取鬧，提油救火，藉機奪取選舉利益。這次遇見關稅危機，又開始胡言亂動，乘機擴權，並想脅迫民進黨中止罷免，讓他們苟延殘喘。

曹興誠再說，「投共幫」不可能和大家「共赴國難」，他們本身，就是「國難」。大家儘速罷免這些投共立委，才叫「共赴國難」。驅逐內奸以後，國家恢復了健康，則沒有克服不了的問題。

最後，曹興誠強調，大罷免萬萬不可停止！這是公民覺醒、救國救民的背水ㄧ戰；這次不成功，則退無死所。大罷免成功在即，大家一起加油，加油、再加油！

▼行政院長卓院長邀請立法院朝野黨團代表針對美國關稅政策議題會商。（圖／翻攝直播）