傅崐萁要求台積電、聯電赴美先到立院報告　綠委：炒股犯憑什麼

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對台實施32％對等關稅，台股重挫，國民黨團召開記者會批政府沒解方外，黨團總召傅崐萁也要求，台積電、聯電赴美設廠前要到立院做報告。對此，綠委郭國文7日表示，台積電、聯電要赴美投資，都要經過投審會審查同意，有什麼問題，傅崐萁可以質詢投審會，憑什麼要一個護國神山的董事長來接受你這位炒股犯質詢？

傅崐萁說，為了守住台灣人民最後的一口氣，未來台積電、聯電到美國設廠，必須先到立法院報告。對此，郭國文質疑，一個快被罷免的炒股犯，竟然要台積電、聯電必須到國會質詢，傅崐萁的國會擴權法案被宣告違憲後，還死不認錯，活在過去，繼續要求民間企業來立法院備詢。

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郭國文說明，根據《憲法》第67條，立法院委員會得邀請社會人士來備詢，這代表你可以邀請他，但他也可以不來，沒有什麼「必須」來質詢。傅崐萁可別忘了，罷免你已經成為跨黨派、跨陣營政治人物共同呼喊的議題。

郭國文批評，什麼守住最後一口氣，會面臨大罷免危機，不就是因為意圖掐死台灣民主，危害台灣主權嗎？台積電、聯電要赴美投資，都要經過投審會審查同意，有什麼問題，傅崐萁可以質詢投審會，憑什麼要一個護國神山的董事長來接受你這位炒股犯質詢？