綠委「鎖門擋官員」又拉布條要卓榮泰專案報告　黃國昌：看不懂玩哪招

▲民眾黨團批評民進黨團再度癱瘓國會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

美國總統川普對台祭出32％重稅，行政院長卓榮泰7日邀請立院藍綠白黨團3長會商國政，並願意到立院專案報告；但民進黨立委今（8日）不僅鎖住議場後門，綠委吳秉叡還坐在主席台上，使院會持續空轉。對此，立院民眾黨團總召黃國昌痛批，民進黨團拉布條要卓榮泰專案報告，卻又將後門鎖起來，且似乎交代行政官員不可進去，完全看不懂在玩哪招。

立法院8日召開院會，民進黨團雖未封封條、帶文宣進入議場，但卻將立院議場後門鎖上，要官員不准進去，且派出綠委吳秉叡坐在主席台上，使總質詢又暫時陷入空轉。

立院民眾黨團隨即在大門口召開記者會，黃國昌表示，昨天由卓榮泰在政院召開的會議，民眾黨本於最大的誠意和善意，願意不計形式的共商國是，就是希望此時此刻應該不分黨派、不分行政部門跟立法部門，大家共同為台灣所有受衝擊的產業、勞工捲起衣袖，認真做事，因此昨天向卓反映，針對目前高關稅對台灣產業、勞工、一般人生活上，可能面臨的物價、緊縮等衝擊影響評估，希望政院能夠將此報告公開，讓社會大眾知道。

黃國昌提及，今天民眾黨團在立院提案，第一就是要求卓榮泰針對美國政府高關稅，立刻來立院進行專案報告，因為就衝擊影響評估部分，昨天政院答應「會後提供」，想不到最後又改口，說是到立院報告時才提供，「我們有點無法理解，這麼關鍵的時候，為什麼重要的衝擊影響評估報告，行政院還握在手上不願公開？」

黃國昌指出，第二提出的案子是「產創條例」修法，希望能在今天完成二三讀，這也是非常積極回應昨天政院提出的訴求；但令人非常遺憾的事情是，民進黨散漫、無能已經讓人民非常憤怒，沒想到民進黨團還「當家鬧事」，之前癱瘓4天的院會，現在連議場後門都被鎖起來了，且行政官員似乎有被交代不可以進去，「我們完全看不懂民進黨團現在是在玩哪招？只看到在議場前拉一個大布條，要請卓榮泰來做專案報告」。

黃國昌說，昨天民進黨團總召柯建銘還反對卓榮泰做專案報告，樂見民進黨經過一晚沉澱後，今早從善如流，在議場前拉布條請卓馬上做專案報告，「但問題是，一方面說要請卓榮泰來做專案報告，另一方面又把議場後方的門給鎖起來，大家想要請問民進黨，你們現在是在玩哪一招？不僅我們看不懂，相信台灣人民大家全都看不懂」。

最後，黃國昌強調，現在人民期待看到的是賴政府上緊螺絲、幹點正事，不要之前散漫，現在又在鬧事，請以台灣為念、以蒼生為念，告訴大家賴政府具體的成績單。

▼綠委在議場放置「拯救股市，請卓院長專案報告」海報。（圖／記者屠惠剛攝）

▼民進黨團繼續癱瘓國會，柯建銘一度站上主席台，在野黨立委高喊「院長好」，柯建銘笑說自己是院長隨扈。（圖／記者屠惠剛攝）