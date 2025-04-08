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苗栗母疑帶2孩輕生　「遭殺子自殺案」8年奪74童命

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣昨日（7日）發生一起家庭悲劇，34歲吳姓女子疑似帶著9歲兒子、8個月大女兒輕生，被發現時，2名孩子已經死亡，吳女被送往醫院搶救後，目前暫無生命危險。依據衛福部保護服務司統計，2017年至2024年間遭殺子自殺的死亡人數共有74人。

▲苗栗縣頭份市今發生媽媽疑似攜2子尋短悲劇，爸爸返家發現報警，2子已身亡，妻子胸口插利刃送醫搶救中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲劉男返家查看，卻驚見妻子疑似帶著2名子女輕生。（圖／記者楊永盛翻攝）

劉姓男子7日下午2時20分左右向當地消防局報案稱妻兒輕生，救護人員趕抵現場時，34歲的吳女胸口中刀倒臥在臥室床上，9歲兒子、8個月大的女兒則已經明顯死亡。據了解，劉男與吳女最近在鬧離婚，他搬到其他地方居住，卻收到保母反映，說女兒被吳女抱走，他警覺不對勁立刻回家查看，沒想到仍來不及阻止憾事發生。

警方封鎖現場採證之後，並未在找到遺書或不明藥物。而吳女被緊急送往醫院搶救後，目前暫無生命危險，詳細情況仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 。（圖／記者黃翊婷攝）

▲表格為「兒童及少年保護-遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡之人數及原因」遭殺子自殺的部分。（圖／記者黃翊婷製表）

其實，關於遭殺子自殺案件，根據衛福部保護服務司今年3月31日公布的統計資料顯示，2017年至2024年間遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡之人數及原因，遭殺子自殺的部分，8年間共有74人。

例如去年7月3日發生的新店碧潭溺水案，34歲簡姓女子疑似與家人發生口角，一氣之下竟帶著2名女兒前往碧潭，並以「媽媽幫妳們拍照」為由讓女兒們下水，然後放手看著孩子溺斃。簡女在去年10月28日被檢方依殺人等罪起訴，全案將交由台北地院國民法官庭審理。

衛福部保護服務司提醒，發生殺子自殺案件的危險因子包括婚姻關係失調、身心健康狀況不佳、有自殺未遂紀錄或是經濟困境等，如果親子關係依附強烈，可能會造成父母想帶著孩子走上絕路的意念，但殺子自殺絕對不是解決問題的方式，父母若有困難，可以尋求親友、各地社會局處及鄉鎮區公所協助。

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