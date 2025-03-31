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2025年國外牙醫維持50名實習名額　再掀兩派論戰

▲▼ 。（示意圖／Pixabay）

▲衛福部公告114年國外牙醫臨床實作分發名額，再次掀起兩派議論。（示意圖／Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

近日衛福部公告114年國外牙醫臨床實作分發名額，連續9年維持50名，在尚未平息的「波波牙醫」議題裡，再次掀起兩派爭論。本土小牙醫聯盟認為，50名實習名額對於教學現場過多，國外牙醫名額不應超過國內招生總數的十分之一；美日牙醫聯盟則質疑，此政策影響國外學歷牙醫的考試權及工作權，甚至可能違憲。

美日牙醫聯盟理事長蕭美玲表示，針對國外學歷牙醫師的處理，立法院於2022年修法時加入「落日條款」，規定自2023年1月1日出國就讀牙醫系的學生，須經學歷甄試，才承認其學歷，以此限制出國留學人數。然而，目前仍有約650名已通過第一階國考的考生，因實習名額受限，無法繼續進程，導致取得執照的時間無限延宕。

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「當時立法院三讀通過醫師法修法，附帶決議要求衛福部儘速解決這些人的實習問題，但3年過去了，衛福部卻毫無作為，我們只是要求政府最基本的依法行政。」蕭美玲說，這不僅違反信賴保護原則，也違反醫師法與考試法，使考生的基本權利受損。她也說，依據專門職業及技術人員考試法，6年內未通過第二階段國考者，須重新應考第一階段國考。這些考生尚未獲得實習機會，就可能因考試法規定失去資格，被迫重新考試與排隊，形同無限輪迴。

律師陳星宇則表示，衛福部將國外學歷牙醫師實習名額限制在50名，並未提供合理數據解釋其決策依據，決策過程也不透明，僅曾強調「為維護醫療品質」與「市場供需平衡」，但相關說法過於籠統。「若真要提升醫療品質，應建立更嚴謹的考核與訓練機制，而非透過無法檢驗合理性的總量管制來限制特定群體的發展。」

陳星宇提到，部分輿論認為，國外牙醫系畢業生回台執業可能影響醫療品質，但此說法卻沒有統計依據，「目前沒有任何實證研究顯示，國外學歷牙醫師的醫療疏失率較國內畢業生高，某種程度上國外學歷牙醫已被『標籤化』」

本土小牙醫聯盟理事長黃映綺指出，醫師總量管制是為了維護教育訓練及醫療品質。然而2022年的50名波波牙醫實習生中，就有22位是在師資不足的醫院實習，訓練品質十分令人擔憂，且2018年衛福部口腔醫學委員會就曾決議，由於牙醫師人力過剩，波波牙醫實習名額於2024年時降回30名，衛福部亦在2019年公告，將適度降低波波牙醫名額。

黃映綺也說，政府統計牙醫人力已經過剩，過往也曾預告會降低波波名額，協會將繼續推動在醫師法明訂「國外牙醫學歷實習名額應不超過國內招生名額總量的十分之一」。

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