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蓋棉被用腳踩！台東某特幼班老師涉虐童　校方與教育處挨批消極

▲▼台東縣關山國小學前特幼班老師施暴特教幼兒園學生。（圖／伍麗華國會辦公室提供）

▲台東某特幼班老師涉凌虐4幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東某特幼班兒虐事件曝光後，引發社會譁然。前特幼班正式特教教師被指控涉嫌施暴幼兒，導致多名學童身心受創。4月2日，立法院召開記者會，立委伍麗華、林月琴、范雲、張雅琳，以及台東縣議員張全馨嵐共同與受害學童家長出席，質疑校方與台東縣教育處的應對態度過於消極，甚至可能涉及隱匿事實，並要求教育部徹查，建立更完善的監管機制。

家長對此事件憤怒不已，指控校方試圖隱瞞施暴事實。受害學童家長王先生表示，他的孩子持有重度身心障礙證明，本應在特幼班獲得細心照顧，然而，1月8日，他發現孩子的嘴唇有開放性傷口，並出現急性壓力反應及流鼻血等傷勢，然而校方僅稱「被椅子砸傷」。當家長要求調閱監視器畫面時，校方提供的片段並未顯示施暴過程，使得家長誤信孩子未受虐，直到一個半月後，教育處才正式通知孩子確實遭到教師施暴。

據家長描述，完整的監視器畫面揭露了駭人聽聞的施暴行為，兩名涉案教師不僅強制餵食，還將學童重摔、用棉被蓋住並以腳踩壓，甚至要求孩子長時間趴撐，並恐嚇「帶進去小房間修理」。此外，這些教師之間也存在言語霸凌行為，對孩子造成更深的心理陰影。

對此，立委們紛紛譴責相關單位的行政怠惰，要求徹底調查。伍麗華指出，國教署的資料顯示，該特幼班共有八名學童，其中至少四人受到施暴，而教育處在案件發生後，竟然違反「教保相關人員違法事件調查處理辦法」，拖延了將近兩週才受理案件，顯示行政單位的嚴重失職。

林月琴則批評，校方最初僅提供短短10分鐘的監視器畫面，且由涉案教師自行選取片段，凸顯出監視器管理規範的混亂，強調應儘速法制化，以防止此類事件再次發生。

范雲認為，該案暴露出多重問題，包括校方隱匿施暴事實、教師施暴後仍能繼續任教、調查程序過度延宕等，要求教育部應立即監督地方教育機關依法行政，並加快調查進度，確保家長能夠獲得透明的調查結果。

張雅琳則強調，學校應該是孩子最安全的地方，但由於行政怠惰與制度缺陷，反而讓孩童成為受害者，她要求校方公開說明，並重整班級制度，引進外部專業輔導資源，甚至建立中央層級的檢舉機制，以杜絕此類事件再度發生。台東縣議員張全馨嵐則呼籲，主管機關應儘速釐清事實，給予家長合理交代。

對於此案，家長與立委提出多項質疑，包括校方未及時向家長說明施暴情況，卻選擇直接通報教育處，是否涉及包庇？教育處1月9日接獲通報，卻直到1月20日才決議成立調查小組，這樣的延誤是否違規？此外，家長一直到2月27日才得知通報訊息，而教育處則以「調查中不公開」為由，拖延提供完整監視器畫面，這是否有違規之嫌？更令人震驚的是，涉案教師過去曾有施暴紀錄，校方卻未及時處置，這是否也是一種失職？即便目前涉案教師已遭停職，但知情的特教助理員仍在職，這樣的處理是否適當？

在記者會上，家長與立委提出四大訴求，包括國教署應立即要求台東縣教育處與校方召開說明會；調查範圍應擴及所有涉案教職員，並對兩名助理員進行停職調查；監視影像紀錄應完整保存，家長應有合理權限調閱；最後，國教署應強化對地方教育處的監管機制，防止包庇與行政拖延，確保此類事件不再發生。

對此，國教署也作出回應，說明教育處的辦理時序：1月9日接獲通報，1月20日決議受理，2月11日成立調查小組，並於2月27日及3月26日分別進行兩次調查。目前，涉案的兩名正式特教教師已被停職，至於兩名特教助理員仍在調查中，其中一人被列為行為人，另一人則為關係人。

此事件持續引發社會關注，家長與立委強烈要求徹查，並呼籲政府應加強監管，確保校園安全機制落實，杜絕類似事件的重演。

台東縣教育處長蔡美瑤則回應，學校第一時間就通報教育處，教育處也絕對沒有隱匿，相關信息跟資料都已提供給檢方，教育處調查預計4月底出爐，如違法就會嚴懲。

▲台東某特幼班報師涉凌虐4幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東某特幼班老師涉凌虐4幼童。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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