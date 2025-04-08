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台股史上最慘　他們都綠了「想捐精賣包皮」

▲▼台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

▲台股周一重挫逾2065點，史上最慘。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

美國總統川普揮出對等關稅重拳後，台股周一「史詩級崩盤」，終場以19232.35點作收，大跌2065.87點或9.7%，創下史上最大跌點與跌幅。對此，泌尿科醫師戴定恩分享，遇到患者紛紛詢問，可否捐精或賣包皮換營養金？

「綠到發光的早晨」，戴定恩在臉書說，清明連假後的門診一早，病人A來做包皮槍手術，一臉誠懇詢問他。他分享雙方對話：

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病人A：醫師…你們診所有沒有提供包皮捐贈？我可以捐出來換點營養金嗎？

戴定恩笑了笑：我們沒有這種服務欸…你怎麼會想到這個？

病人A苦笑：你看看周一的台股…一片綠油油的…不賣點包皮都快沒飯吃了啦！

戴定恩表示，下一位病人B，準備做男性結紮。他分享雙方對話：

病人B瑟瑟發抖問：醫生…那個…我可不可以先捐精？我想領個營養金？不然周一真的慘兮兮…

戴定恩：我們不是精子銀行，沒有捐精的項目喔。

病人B崩潰狀：醫生，今天整片綠成這樣，不捐點什麼真撐不下去啊！

戴定恩說，「我低頭一看手機，嗯……真的綠到心發寒。投資理財有賺有賠，請以平常心看待漲跌，大家一同度過股災的日子吧！」

台股周一重挫逾2065點，史上最慘。國家金融安定基金（國安基金）表示，不排除召開臨時會，隨時進場穩定市場。

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