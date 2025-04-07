未來一周2波鋒面接力　周四變天「各地防大雨」

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地普遍天氣穩定，中央氣象署預報員劉宇其表示，未來一周有2波鋒面影響台灣，今天到周三各地為好天氣、溫暖舒適，周三晚間至周四及周六雨勢明顯，各地都有陣雨、雷雨或較大雨勢發生機率，且雨勢影響期間，各地溫度稍微下降，提醒民眾留意。

劉宇其指出，今天到周三各地天氣穩定，僅北部、東半部地區及各地山區有零星雨。周三至周四及周六雨勢較大，各地都有陣雨、雷雨或較大雨勢發生機率。

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劉宇其表示，今天台灣附近雲系不多，受東北風影響，東半部雲量多，北部也有零碎雲系發展，北部、東半部及各地山區雲量多，偶有小雨，其他地區多雲到晴。

他指出，未來一周有2波鋒面，今天至周三白天台灣大致為穩定天氣，周三下午至晚間有鋒面逐漸通過，到周四首波雨勢明顯，周五鋒面遠離、降雨趨緩，但周五晚間華南上空又有另一波鋒面發展，周六通過台灣上空帶來明顯雨勢。

他表示，今天至周三白天水氣少，各地多雲到晴，僅北部、東半部地區及各地山區偶有零星陣雨，周三下半天鋒面接近，北部降雨增加，周四各地都有短暫陣雨或雷雨，且中部以北有較大雨勢發生機率。周五降雨趨緩，周六各地降雨又增多，有短暫陣雨、雷雨或較大雨勢。

▲未來一周天氣趨勢圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其表示，未來一周變化不大，周三前各地溫暖舒適，其中，周三白天最為溫暖。周三晚間到周四稍微降溫，周五又再回升。周六及周日鋒面通過及東北季風影響，溫度再略為下滑。

另外，他也提醒，未來一周金馬地區及中北部有霧或低雲可能影響能見度，提醒民眾留意。