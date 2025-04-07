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把握好天氣！　「2道鋒面掃全台」雨最大地區曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

把握好天氣！中央氣象署提醒，周三晚起至周四鋒面通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；此外，周六、周日另一鋒面通過。

氣象署說，今天風向轉為偏東到東南風，東半部、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其中西半部山區午後降雨機率會較高一些，其他地區大多為多雲到晴，北部平地偶有零星短暫雨。

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氣象署表示，隨著風向轉變，北部白天氣溫明顯回升，西半部高溫可以來到27至29度，東半部約24至26度，至於夜晚清晨各地低溫約17至21度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署預報，周二西半部山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部亦有零星短暫雨；周三白天東半部有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，隨著鋒面發展接近，北部先開始轉為局部短暫陣雨或雷雨，中部、南部山區也逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，周三晚至周四鋒面通過，中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；周五水氣仍多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象署提醒，周六、周日另一鋒面通過，北部、東半部及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

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