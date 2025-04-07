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快訊／高雄岡山驚見「2公尺寬天坑」　拖板車開過突塌陷慘卡路中

▲▼ 快訊／高雄岡山驚見「2公尺寬天坑」　拖板車開過突塌陷受困卡路中 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲岡山驚見「2公尺寬天坑」，拖板車開過突塌陷受困卡路中 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄岡山區岡山北路前驚傳出現長寬約2x1公尺寬天坑，初步了解，下午4點多一輛大型拖板車附載怪手開過去後，道路不明原因塌陷，導致拖板車右後輪胎淪陷動彈不得。岡山警獲報後迅速到場，由於遇到下班尖峰時段，目前持續疏導交通，相關機具也進場協助脫困，至於道路塌陷原因尚待進一步釐清。

▲▼高雄岡山驚見「2公尺寬天坑」，拖板車開過突塌陷慘卡路中。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲岡山驚見「2公尺寬天坑」，拖板車開過突塌陷慘卡路中。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，今日下午4點多，52歲楊姓男子駕駛營業大型拖板車附載怪手，沿岡山區台1省道靠近岡山路620號前（南向北車道），不明原因道路突然塌陷，導致車輛右後側輪胎淪陷，卡在原地動彈不得。

警方獲報後立即派出警力進行交通管制及疏導，因現場緊臨捷運施工路面，經警方與捷運單位協調，立即開放北上1車道通行，另已加派員警於路口加強指揮疏（引）導下班車潮。

▲▼ 快訊／高雄岡山驚見「2公尺寬天坑」　拖板車開過突塌陷受困卡路中 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方獲報後立即派出警力進行交通管制及疏導。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，道路坍塌面積長寬約為2x1公尺，目前拖板車仍受困，但相關機具已進場協助脫困。另經查，楊男並無酒駕情形，至於詳細肇因仍須待交通警察大隊分析鑑定。

岡山分局表示，已叮囑工程單位務必佈設完善警示設施，避免發生意外，以維護用路人通行順暢與交通安全。同時也呼籲，行駛該路段民眾，請聽從現場員警指揮與疏導，並小心行駛或提前改道，可行駛台19甲省道或台17線省道。

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